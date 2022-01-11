Банки запускают переводы между юрлицами через СБП

Вадим Карасев

Банки России решили запустить переводы между юридическими лицами через систему быстрых платежей (СБП). В пилотном режиме новую функцию уже протестировали "Райффайзенбанк" и "Делобанк", пишут "Известия".

Быстрые переводы будут доступны также индивидуальным предпринимателям. Это позволит мгновенно и круглосуточно получать средства в том числе в выходные и праздники. Сейчас платежи между юрлицами проводятся только в рабочие часы и в будние дни, при этом задержка может составлять от нескольких часов до нескольких дней. В качестве идентификатора получателя для проведения операций используется QR-код или специальная ссылка в интернет-банке.

По словам представителей Национальной системы платежных карт, СБП станет удобным платежным инструментом с помощью которой можно будет выстраивать непрерывный бизнес, не беспокоясь о доступности межбанковских взаиморасчетов. Это актуально в такой большой стране, как Россия, где несколько часовых поясов.

С 1 января 2022 года ЦБ установил для банков определенные тарифы за осуществление B2B-переводов между юрлицами, ИП и самозанятыми через СБП. При этом стоимость услуги для конечных клиентов-юрлиц устанавливают сами кредитные организации. В текущем году систему планируют ввести в МКБ, "Газпромбанке", "Абсолюте", "Открытии", "Почта Банке", МТС Банке, ПСБ и "Росбанке".

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