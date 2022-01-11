Билл Миллер раскрыл объем личных инвестиций в биткоин

Легендарный инвестор-миллиардер и основатель Miller Value Partners Билл Миллер в интервью WEALTHTRACK рассказал, что инвестировал 50% личных сбережений в биткоин и альткоины.

По его словам, он приобрел значительную часть цифрового золота на уровне $30 000. Первый биткоин инвестор купил на отметке $200 и с тех пор периодически докупает монеты.

Миллер назвал первую криптовалюту уникальной экономической единицей, предложение которой не зависит от спроса.

https://youtu.be/DjhMCsufdxo

В понедельник, 10 января, котировки биткоина упали ниже $41 000. Капитализация актива составляет $774 млрд, согласно CoinGecko.

График BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Напомним, в августе 2021 года компания Миллера раскрыла позицию на $44,7 млн в Grayscale Bitcoin Trust.

В октябре миллиардер назвал биткоин цифровым золотом и сравнил свою ставку на него с покупкой акций Amazon во время краха пузыря доткомов. Он также усомнился в успехе большинства альткоинов.