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Билл Миллер раскрыл объем личных инвестиций в биткоин

Билл Миллер раскрыл объем личных инвестиций в биткоин


Легендарный инвестор-миллиардер и основатель Miller Value Partners Билл Миллер в интервью WEALTHTRACK рассказал, что инвестировал 50% личных сбережений в биткоин и альткоины.


По его словам, он приобрел значительную часть цифрового золота на уровне $30 000. Первый биткоин инвестор купил на отметке $200 и с тех пор периодически докупает монеты.


Миллер назвал первую криптовалюту уникальной экономической единицей, предложение которой не зависит от спроса.


https://youtu.be/DjhMCsufdxo

В понедельник, 10 января, котировки биткоина упали ниже $41 000. Капитализация актива составляет $774 млрд, согласно CoinGecko.


График BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Напомним, в августе 2021 года компания Миллера раскрыла позицию на $44,7 млн в Grayscale Bitcoin Trust. 


В октябре миллиардер назвал биткоин цифровым золотом и сравнил свою ставку на него с покупкой акций Amazon во время краха пузыря доткомов. Он также усомнился в успехе большинства альткоинов.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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