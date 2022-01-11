Binance раскрыла имена новых директоров в России и Украине

Криптовалютная биржа Binance объявила о новых назначениях для дальнейшего развития и усиления своих позиций в РФ и Украине. Об этом ForkLog рассказали представители компании.

Должность GR-директора в России и СНГ займет Ольга Гончарова. На протяжении последних семи лет она возглавляла Департамент сбора и обработки отчетности в ЦБ РФ. В Binance Гончарова займется системным взаимодействием с властями, продвижением GR-инициатив, а также коммуникацией с представляющими интересы участников финансового рынка ассоциациями.

Директором Binance в России назначен сооснователь платформы для криптофондов Tokenbox и сообщества блокчейн-разработчиков Definition Владимир Смеркис. Его основными задачами станут развитие деятельности биржи в РФ, работа над легитимизацией индустрии в стране, взаимодействие с сообществом разработчиков с целью развития Binance Smart Chain, NFT, GameFi и проектами метавселенных.

В Украине должность генерального менеджера займет Кирилл Хомяков. Ранее он занимался развитием бизнеса в Украине и Европе провайдера финансовых услуг Fiserv и был главой Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины. На новой должности задачами Хомякова станут укрепление позиций на локальном рынке, реализация глобальной маркетинговой стратегии и взаимодействие с властью и общественными организациями в Украине.

Директор Binance в Восточной Европе Глеб Костарев убежден, что новые руководители повлияют на усиление присутствия Binance в России, Украине и Восточной Европе.

Напомним, Binance оказалась самой популярной биржей среди респондентов опроса ForkLog "Биткоин и другие криптовалюты в нашей жизни".