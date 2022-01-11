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Центробанк усилит надзор за участниками финансового рынка

Центробанк усилит надзор за участниками финансового рынка

Тема: Какие законы вступают в силу


01:07  Автор: Дмитрий Литвинов



Банк России установит требования к операционной надёжности банков и страховых компаний. Соответствующие положения принятого в 2020 году закона вступают в силу 11 января.

Законопроект разработала группа депутатов во главе с Ириной Яровой. Документ усилил полномочия ЦБ, в том числе, в целях предотвращения незаконной деятельности временных администраций страховых организаций и вывода средств этих организаций.

Регулятор получил право запрещать или ограничивать операции и сделки страховщиков, приостанавливать действие их лицензии, осуществлять меры по предупреждению банкротства при угрозе правам и интересам клиентов.

Законы, вступающие в силу с 11 января


Кроме того, Совету директоров ЦБ предоставлено право определять при необходимости максимальные размеры вознаграждений, устанавливаемых операторами платёжных систем для банков за переводы денег с карт.

В 2021 году вступили в силу положения, по которым ЦБ получил полномочия устанавливать обязательные требования к операционной надёжности кредитных и не кредитных финансовых организаций в целях обеспечения непрерывности оказания банковских и финансовых услуг.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.



#банки #страхование #цифровизация


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# Экономика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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