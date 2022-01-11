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Чанпэн Чжао предсказал взрывной рост внедрения криптовалют в 2022 году

Чанпэн Чжао предсказал взрывной рост внедрения криптовалют в 2022 году


В 2022 году глобальное принятие криптовалют подскочит с нынешних 5% до 20%. Основными драйверами выступят сектора SocialFi и GameFi. Такой прогноз дал CEO Binance Чанпэн Чжао в статье для индийской версии Fortune.


Глава Binance отметил, что 2021 год ознаменовался "стремительными инновациями" в сфере DeFi. Он выделил вышеперечисленные сегменты и NFT. 


Чжао также указал, что в DeFi остается ряд проблем, особенно в "создании сложных финансовых инструментов, обеспечении ликвидности и эффективности капитала, а также в управлении рисками и безопасностью". Он ожидает их решения по мере развития сферы.


Касательно Индии Чжао отметил важность поддержки правительством инноваций в блокчейне и криптовалютах, независимо от классификации активов.


Согласно отчету NASSCOM, ожидается, что к 2030 году рынок криптотехнологий в стране достигнет $241 млн и потенциально создаст 877 000 рабочих мест. В организации также прогнозируют к 2030 году усиление притока средств розничных инвесторов в цифровые активы до $15,6 млрд с $6,6 млрд в настоящее время.


"Индия выиграет, поскольку криптоиндустрия может предоставить возможности финансирования для предпринимателей, альтернативные источники дохода для частных лиц и более сильную поддержку местным разработчикам", — заявил Чжао.


Он подчеркнул, что страна готова "стать лидером в области блокчейна и криптовалют".


"Помимо банковских и финансовых услуг, DLT-технология может повысить эффективность сделок с землей, цепочек поставок, сельского хозяйства и корпоративной устойчивости", — добавил Чжао.


Напомним, о динамике развития DeFi, буме GameFi и NFT, а также других итогах 2021 года для криптоиндустрии читайте в аналитическом отчете журнала ForkLog.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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