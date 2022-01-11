Чем было главное сокровище немецких подводных лодок, за которым охотились Союзники

В годы Второй мировой войны армии Союзников зависели от морских поставок через Атлантический океан. В первую очередь страдали тяжелые и медленные грузовые суда, перевозившие тонны амуниции, снаряжения, военной техники и боеприпасов. Главная проблема заключалась в том, что подводные лодки Третьего рейха сваливались на конвои как снег на голову. А все потому, что установить факт нападения было крайне проблематично по одной причине.О том, что важную информацию, касающуюся войны или иных государственных дел, было бы неплохо зашифровывать так, чтобы никто не смог ее понять без специального шифра, люди додумались еще в глубокой античности. Например, в Древней Греции для этого использовались специальные шифровальные плашки. По мере развития средств связи, появления телефона, радио и телеграфа понадобились новые технологии сокрытия информации. Первая шифровальная машина в современном понимании появилась в 1918 году благодаря усилиям немецкого инженера-электрика Артура Шербиуса. Иронично, но первым делом шифровальные машины прижились не в военном, а в банковском деле.Нужно ли говорить о том, что тот, кто имеет доступ к вражескому шифру и разгадает принцип работы вражеской шифровальной машины, тот получает эксклюзивный доступ ко всей секретной информации. Собственно, главным сокровищем немецких подводных лодок времен Второй мировой войны была та самая шифровальная машина, известная под названием «Энигма» от немецкого слова «Änigma», переводимого как «загадка».Разобраться в принципе работы «Энигмы» без специального технического образования почти невозможно. Устройство это крайне сложное. Достаточно сказать, что первые шифровальные машины XX века, а также огромные усилия в области их дешифровки в годы войны в дальнейшем стали основой для создания современных ЭВМ. Однако, общий смысл любой шифровальной машины первой половины XX века сводится к тому, что она подменяет вводимую с клавиатуры буквы или цифру на другой символ алфавита или цифру. В машинах типа «Энигма» для этого использовался набор сначала из 3-х, а затем из вращающихся шифровальных 4-х роторов. Каждая нажатая клавиша особым образом сдвигает роторы, после чего те на выходе дают новый символ.Проблема криптографии заключается в том, чтобы понять, по какой именно закономерности движутся шифровальные роторы. Разгадываются шифровальные машины миллионами, если не миллиардами вычислений и комбинаций. В годы Второй мировой войны над дешифровкой работали лучшие математики планеты. Огромный вклад в разгадывание 3-роторной «Энигмы» внесли польские математики Мариан Реевский, Ежи Ружицкий, Генрих Зыгальский и Иоганн Ревклид. После 1941 года, когда машина стала 4-роторной, разгадали ее уже британские криптографы, среди которых был небезызвестный математик Алан Тьюринг.Разгадать «Энигму» в годы войны удавалось дважды до ее модернизации и после. Оба раза криптографам удалось достичь успеха только благодаря успеху британских моряков, которые захватывали шифровальную машину в 1941 и в 1942 годах с бортов немецких подводных лодок.