Coinbase предоставит сотрудникам четыре недели отдыха для «подзарядки»

Крупнейшая американская биткоин-биржа Coinbase протестирует предоставление сотрудникам четырех "недель подзарядки" в 2022 году. Решение призвано компенсировать "интенсивную рабочую среду", заявили в компании.

"Для большинства из нас Coinbase — это самое напряженное место, где мы когда-либо работали. На текущий момент в криптоиндустрии эта интенсивность только возрастает, что часто приводит к продолжительным рабочим дням и неделям", — написал в блоге директор по персоналу Эл Джей Брок.

Эксперимент позволит работникам в 2022 году "перезарядиться" одну неделю примерно раз в квартал. Компания на это время практически прекратит работу, останутся только специалисты служб, функционирующих в режиме 24/7.

Теоретически это время должно быть дополнением к отпускам. Однако Брок отметил, что компания поощряет сотрудников планировать совмещение времени отдыха.

По его словам, предпринимаемый шаг призван обеспечить устойчивость темпов роста в долгосрочной перспективе.

Брок подчеркнул, что компания использует гибкий подход к организации труда сотрудников, позволяя работать в офисе, удаленно или в смешанном режиме. Coinbase также дает возможность использовать отпуска на протяжении года, но по каким-либо причинам работники не пользуются этим, добавил он.

Компания уже проводила "неделю подзарядки" в 2020 году и две — в конце 2021 года. Опрос показал, что 52% сотрудников это решение позволило полноценно отдохнуть, отметил директор по персоналу.

Напомним, Coinbase в апреле 2021 года вышла на биржу Nasdaq через прямой листинг акций. По состоянию на конец года бумаги компании подорожали менее чем на 1%.