Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Coinbase предоставит сотрудникам четыре недели отдыха для «подзарядки»

Coinbase предоставит сотрудникам четыре недели отдыха для «подзарядки»

Coinbase предоставит сотрудникам четыре недели отдыха для «подзарядки»


Крупнейшая американская биткоин-биржа Coinbase протестирует предоставление сотрудникам четырех "недель подзарядки" в 2022 году. Решение призвано компенсировать "интенсивную рабочую среду", заявили в компании.


"Для большинства из нас Coinbase — это самое напряженное место, где мы когда-либо работали. На текущий момент в криптоиндустрии эта интенсивность только возрастает, что часто приводит к продолжительным рабочим дням и неделям", — написал в блоге директор по персоналу Эл Джей Брок.


Эксперимент позволит работникам в 2022 году "перезарядиться" одну неделю примерно раз в квартал. Компания на это время практически прекратит работу, останутся только специалисты служб, функционирующих в режиме 24/7.


Теоретически это время должно быть дополнением к отпускам. Однако Брок отметил, что компания поощряет сотрудников планировать совмещение времени отдыха.


По его словам, предпринимаемый шаг призван обеспечить устойчивость темпов роста в долгосрочной перспективе.


Брок подчеркнул, что компания использует гибкий подход к организации труда сотрудников, позволяя работать в офисе, удаленно или в смешанном режиме. Coinbase также дает возможность использовать отпуска на протяжении года, но по каким-либо причинам работники не пользуются этим, добавил он.


Компания уже проводила "неделю подзарядки" в 2020 году и две — в конце 2021 года. Опрос показал, что 52% сотрудников это решение позволило полноценно отдохнуть, отметил директор по персоналу.


Напомним, Coinbase в апреле 2021 года вышла на биржу Nasdaq через прямой листинг акций. По состоянию на конец года бумаги компании подорожали менее чем на 1%.

# Экономика

По материалам: ForkLog

Последние новости

В Иркутске откроется центр цифрового образования «IT-куб»
В Иркутске откроется центр цифрового образования «IT-куб»
Алтайский педуниверситет приглашает школьников на конкурс экологических рисунков
Алтайский педуниверситет приглашает школьников на конкурс
Нурмагомедов назвал россиянина, который может стать лучшим бойцом ММА
Нурмагомедов назвал россиянина, который может стать лучшим бойцом ММА
Мнение: влияние интернет-шатдауна в Казахстане на цену биткоина преувеличено
Мнение: влияние интернет-шатдауна в Казахстане на цену биткоина
Coinbase предоставит сотрудникам четыре недели отдыха для «подзарядки»
Coinbase предоставит сотрудникам четыре недели отдыха для «подзарядки»
Агрегатор NFT-маркетплейсов Flip привлек $6,5 млн посевных инвестиций
Агрегатор NFT-маркетплейсов Flip привлек $6,5 млн посевных инвестиций
Чанпэн Чжао предсказал взрывной рост внедрения криптовалют в 2022 году
Чанпэн Чжао предсказал взрывной рост внедрения криптовалют в 2022 году
Чем было главное сокровище немецких подводных лодок, за которым охотились Союзники
Чем было главное сокровище немецких подводных лодок, за которым
Алия Шокат рассказала, как Брэд Питт отреагировал на слухи об их романе несколько лет назад
Алия Шокат рассказала, как Брэд Питт отреагировал на слухи об их
ДНР начала поставлять в Россию колбасу
ДНР начала поставлять в Россию колбасу
16 забавных доказательств того, что если у коллег есть чувство юмора, то на работе скучать не придётся
16 забавных доказательств того, что если у коллег есть чувство юмора,
Игорь Крутой отпраздновал годовщину свадьбы с женой на Карибах
Игорь Крутой отпраздновал годовщину свадьбы с женой на Карибах

Топ на сегодня

Максим Галкин показал детей в новом видео, в кадр которого попала и Пугачева
Максим Галкин показал детей в новом видео, в кадр которого попала и
Цена биткоина опускалась ниже $40 000
Цена биткоина опускалась ниже $40 000
Анастасия Макеева показала лицо без фильтров и косметики
Анастасия Макеева показала лицо без фильтров и косметики
Off-duty: Ирина Шейк c дочерью Леей на прогулке в морозном Нью-Йорке
Off-duty: Ирина Шейк c дочерью Леей на прогулке в морозном Нью-Йорке
СМИ: мобильный кошелек для цифрового юаня возглавил чарты магазинов приложений
СМИ: мобильный кошелек для цифрового юаня возглавил чарты магазинов

Еще по теме

СМИ: Coinbase запустит сервис бескомиссионного трейдинга по подписке
Coinbase купила оператора биткоин-кошелька BRD. Одноименный токен вырос в 10 раз
Coinbase запустила кошелек в виде независимого расширения для браузера
СМИ: Coinbase рассмотрит возможность интеграции с DeFi-платформами