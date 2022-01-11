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ДНР начала поставлять в Россию колбасу

ДНР начала поставлять в Россию колбасу

В Россию поступила первая партия колбасы, произведенной в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике. Поставки стали возможными, благодаря указу президента Владимира Путина о гуманитарной поддержке Донбасса.

Согласно решению главы государства, сертификаты происхождения товаров республик Донбасса признаются действительными на территории РФ. Министерство агропромышленности ДНР уточнило, что товар был поставлен в Ростовскую область.

В Донецке также планируют отправлять в Россию стройматериалы, продукцию черной металлургии, металлообработки, машиностроения, химической промышленности. Глава республики Денис Пушилин хочет экспортировать "молочку", овощи и фрукты.

Как сообщал Ruposters, указ президента фактически приравнял товары из Донбасса к российским.

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По материалам: uposters.ru

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