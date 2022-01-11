Дочка Марины Хлебениковой рассказала об ожогах лица

Певица Марина Хлебинкова вышла на связь с народом. После страшного пожара Марина Хлебникова продолжает находиться в больнице. Сегодня певица вышла на связь из больницы и рассказала, когда планирует вернуться домой. «Привет всем! Я всех поздравляю с праздниками. Я хочу, чтобы не было фейков, поэтому говорю о своем здоровье сама. Мне хочется быстрее выздороветь. У меня все в порядке, друзья у меня – потрясающие, дочка у меня лучшая, родители живые. Все будет хорошо! Я постараюсь сделать все, чтобы выйти к 23 февраля – это годовщина свадьбы родителей», — оптимистично заявила Марина в интервью. Все отметили, что у нее очень живой, энергичный голос. Многие ждали, что певица появится в видеосвязи, но этого не случилось.Марина Хлебникова Зато дочка певицы Доминика отметила, что каждый день общается с мамой по видео и рассказала, как она выглядит. «Общаемся с мамой по видеосвязи, к ней до сих пор не пускают. Чувствует себя она намного лучше. Ни мама, ни врач ничего не говорят мне, но, надеюсь, что через месяц все будет хорошо, думаю, через две-три недели ее окончательно выпишут, У нее есть ожоги, да, но не 80%, не 50%, не 30%… Ожогов мало… Маме сделали операции, но у меня нет возможности поговорить с врачом… Я видела ее лицо, на нем нет ожогов», — заявила дочь певицы в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1». Поклонники Марины Хлебниковой переживают за здоровье артистки, пострадавшей в результате пожара в ее столичной квартире. Медики уверяют, что опасности для жизни исполнительницы уже нет, но для ее полной реабилитации и возвращения прежней внешности потребуется длительное лечение и серия дорогостоящих пластических операций.