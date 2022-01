Дополнение «Пэйган: контроль» для Far Cry 6 уже доступно — представлен релизный трейлер





Сегодня состоялся релиз второго дополнения для Far Cry 6, которое входит в сезонный абонемент. Это дополнение «Пэйган: контроль», и в нем игрокам предстоит стать Пэйганом Мином из Far Cry 4. Как и в прошлом дополнении про Вааса (из Far Cry 3), новое DLC выполнено в жанре «рогалика» — игроки должны выполнять задания, открывать новое оружие и в итоге «вырваться из замкнутого круга вины и сожалений» главного героя.

Дополнение «Пэйган: контроль» является частью Season Pass, но можно купить его и отдельно — на приставках Xbox оно обойдется покупателям в $14,99.

Ниже можно посмотреть релизный трейлер нового DLC для Far Cry 6. Напомним, что заключительное дополнение по сезонному абонементу, которое расскажет историю Иосифа Сида (из Far Cry 5), должно выйти в марте 2022 года.

