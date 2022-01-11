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Дополнение «Пэйган: контроль» для Far Cry 6 уже доступно — представлен релизный трейлер

Дополнение «Пэйган: контроль» для Far Cry 6 уже доступно — представлен релизный трейлер


Сегодня состоялся релиз второго дополнения для Far Cry 6, которое входит в сезонный абонемент. Это дополнение «Пэйган: контроль», и в нем игрокам предстоит стать Пэйганом Мином из Far Cry 4. Как и в прошлом дополнении про Вааса (из Far Cry 3), новое DLC выполнено в жанре «рогалика» — игроки должны выполнять задания, открывать новое оружие и в итоге «вырваться из замкнутого круга вины и сожалений» главного героя.

Дополнение «Пэйган: контроль» является частью Season Pass, но можно купить его и отдельно — на приставках Xbox оно обойдется покупателям в $14,99.

Far Cry® 6: 2-е дополнение «Пэйган: контроль»

Узнайте тайны прошлого Пэйгана и исследуйте невероятные уголки искаженного Кирата, чтобы собрать ключи и покинуть хитросплетения разума в игре, построенной по принципу «умри и повтори снова».
Перейти в Microsoft Store

Ниже можно посмотреть релизный трейлер нового DLC для Far Cry 6. Напомним, что заключительное дополнение по сезонному абонементу, которое расскажет историю Иосифа Сида (из Far Cry 5), должно выйти в марте 2022 года.


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По материалам: newxboxone

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