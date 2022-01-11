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Елена Проклова сообщила о последствиях инсульта

Елена Проклова сообщила о последствиях инсульта
68-летняя актриса Елена Проклова сумела выйти на связь из больницы и рассказала о своем состоянии. Елена Проклова до сих пор находится в реанимации, где запрещено пользоваться телефоном, однако ей разрешили на пять минут связаться с близкими. Артистка рассказала о том, в каком состоянии она находится после внезапно появившихся проблем со здоровьем. По словам звезды кино, она столкнулась с «наилучшим вариантом» инсульта, который не привел к параличу или повреждению умственных функций. Она жалуется на головокружение и чувство тошноты, которые связаны с тем, что недуг «ударил» по мозжечку.
Елена Проклова В начале следующего месяца актрису прооперируют. Как утверждает Проклова, восстановление не должно будет занять много времени и к концу февраля она уже планирует вернуться к работе. «Мне будут ставить стент в начале февраля, обещаю, что к концу февраля я буду уже в полном здравии. Вот спешу сообщить, чтобы вы не переживали», — цитирует Проклову Газета.ru. Ранее выяснилось, что первые признаки недомогания Елена Игоревна почувствовала несколько дней назад во время гастролей. Ей пришлось вызвать «скорую» из-за проблем с давлением. После возвращения в столицу Прокловой стало хуже. Врачи провели полное обследование и обнаружили признаки инсульта. Кстати, на волне обсуждения здоровья актрисы вскрылся любопытный факт о её личной жизни. Дочь Елены Игоревны рассказала, что подробности самочувствия артистки лучше уточнить у её «мужа». Как выяснилось, Проклова живёт не одна, но личность мужчины журналистам раскрыть пока не удалось.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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