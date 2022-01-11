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Елена Проклова связалась из реанимации

Елена Проклова связалась из реанимации
Актриса Елена Проклова вышла на связь с журналистами из больницы. Несколько часов назад журналисты сообщили тревожную новость — Елена Проклова экстренно госпитализирована. Актрисе диагностировали инсульт, а ее состояние оценили как среднетяжелое. Пятый канал». Сообщалось, что 68-летняя актриса пожаловалась на плохое самочувствие — головокружение и повышенное давление. Поклонники беспокоятся за судьбу Елены Игоревны. Они надеялись, что неприятная новость — слухи, однако несколько минут назад звездная пациентка сама подтвердила госпитализацию. «У меня все нормально, в настоящее время нахожусь в реанимации, говорить не могу, извините», — написала сообщение артистка. Вдова Николая Караченцова была удивлена, узнав, что Проклова попала в больницу. По ее словам, приятельница выглядела здоровой и не жаловалась на состояние.
Елена Проклова «Знаете, что это могло быть? Перепад давления. Видите, как упало давление — потеплело, а потом резко опять стало подниматься. Может быть, это подействовало. Знаете, у каждого свои сосуды. Я не хочу думать, что это связано с личной жизнью. Я думаю, что это физиологическая реакция на природные перепады», — поделилась Людмила. Напомним, что в последнее время Проклова подвергается жесткой критике со стороны общественности. В шоу «Секрет на миллион» канала НТВ актриса неожиданно рассказала о пережитом насилии в юности. Звезда не стала раскрывать имени мужчины, озвучив лишь его профессию — актер, причем довольно известный. Однако многие заподозрили, что она говорила о всеми уважаемом Олеге Табакове. «Я была в него влюблена. Поймите, 15 лет — это такой возраст, когда большинство девушек хочет узнать, что такое взрослая жизнь, когда их уже волнуют сексуальные эмоции. Но то, что эти эмоции оказались в такой форме, — ужасно», — делилась Елена.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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