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ELEX II получит русскую озвучку на Xbox — игра доступна для предзаказа

ELEX II получит русскую озвучку на Xbox — игра доступна для предзаказа


Студия Piranha Bytes и издательство THQ Nordic сегодня представили новый трейлер своей ролевой игры ELEX II. Вместе с тем, в Microsoft Store для Xbox One и Xbox Series X | S игру уже можно предзаказать и предварительно загрузить на консоль. Стоимость по предзаказу — $53,99, после релиза игра будет стоить $59,99. Предзаказ доступен только одной версии игры — разработчики не планируют выпуск DLC. Напомним, что сам релиз игры назначен на 1 марта 2022 года.

ELEX 2

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Перейти в Microsoft Store

Согласно странице игры ELEX II в Microsoft Store и Steam, проект выходит в релиз с полной русской локализацией — текст, интерфейс и озвучка.

Напомним, что игру ELEX II создает ответственная за Gothic и Risen студия Piranha Bytes. В проекте игрокам обещают возвращение в постапокалиптический мир Магалана, знакомый по первой части.


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По материалам: newxboxone

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