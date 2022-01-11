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FAR: Changing Tides выйдет в Game Pass на релизе — уже в марте

FAR: Changing Tides выйдет в Game Pass на релизе — уже в марте


Издатель Frontier Foundry и разработчик Okomotive объявили дату выпуска приключенческой игры FAR: Changing Tides на всех актуальных платформах, в том числе на Xbox One и Xbox Series X | S. Игра выйдет уже 1 марта 2022 года, и сразу после релиза она будет доступна подписчикам сервиса Xbox Game Pass.

Согласно описанию игры FAR: Changing Tides, проект представляет собой приключение «о мальчике, его судне и путешествии в поисках нового дома». Игрокам предстоит сталкиваться с различными трудностями в море и погружаться в неизведанные глубины, чтобы изучать затерянные развалины погибшего под водой мира.




В Microsoft Store уже стартовали предварительные заказы игры FAR: Changing Tides — за $16,49. Ниже можно посмотреть геймплей нового проекта. Игра FAR: Changing Tides является продолжением проекта FAR: Lone Sails, который вышел в 2018 году и был удостоен множества наград.


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По материалам: newxboxone

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