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Фазаны бросаются в драку с холодной головой

Фазаны бросаются в драку с холодной головой

На ферме центра сельскохозяйственных исследований Rothamsted Research в Великобритании группа ученых провела наблюдения за изменениями температуры у молодых фазанов, когда те участвовали в «спонтанных агрессивных взаимодействиях». Они обнаружили, что температура головы фазанов резко падает за несколько секунд до драки, а после драки наступает повышение температуры, а затем более постепенное снижение до исходного уровня. Фазаны-агрессоры были в среднем немного более горячими, чем жертвы, но изменения температуры были одинаковыми для обеих ролей.

Тим Фосетт из Эксетерского университета и его коллеги использовали тепловизионные камеры, чтобы наблюдать за молодыми фазанами и следить за тем, как меняется их температура во время агрессивных взаимодействий, которые устанавливают иерархию среди птиц. В исследовании приняли участие 126 молодых фазанов в возрасте 6–7 недель.

«Мы зафиксировали акты агрессивного доминантного поведения, происходящие естественным образом в группах выращенных в неволе молодых фазанов, наряду с подробными инфракрасными термографическими измерениями температуры их головы, — рассказывают ученые. — Как и у других курообразных, у молодых фазанов есть участки голой кожи вокруг глаз и ушей с высокой плотностью кровеносных сосудов, что делает их очень подходящими для исследований с помощью инфракрасной термографии. В дикой природе для фазанов характерна полигиния, при этом доминирующие самцы сохраняют контроль над территориями и доступом к самкам в течение длительного периода времени. Социальный статус отдельного взрослого самца сильно влияет на его успех в спаривании. В неволе фазанята агрессивны друг к другу, и половая сегрегация возникает в течение первых нескольких недель жизни, возможно, из-за того, что самки избегают агрессивных самцов».

Knoch Sophia et al., doi: 10.1098/rstb.2020.0442

Авторы обнаружили, что у фазанов — как у зачинщика, так и у реципиента агрессии — головы становятся холоднее перед дракой из-за стрессовой реакции, при которой кровь приливает к центру тела. Головы снова становились горячими после противостояния, так как нормальный кровоток восстанавливался. «Мы были удивлены, что обе особи в этих агрессивных столкновениях следовали одинаковой схеме охлаждения и нагревания, — говорит Фосетт. — Мы ожидали, что драка будет более напряженной для фазана, подвергшегося агрессии, и поэтому мы увидим более сильную реакцию у него. Мы не можем точно сказать, что вызывает этот паттерн, но, возможно, сохранение места наверху иерархии вызывает такой же стресс, как и нахождение внизу».

Результаты работы были опубликованы в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society B.

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По материалам: polit.ru

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