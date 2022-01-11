Федеральная программа капитального ремонта школ: как формируются новые образовательные пространства

Одним из важных событий начала 2022 года стал старт федеральной программы капитального ремонта школ. Только в этом году должны быть отремонтированы 1306 объектов в 79 регионах страны, причем программа включает в себя не только обновление коммуникаций, но и по большому счету формирование нового образовательного пространства: закупку нового оборудования, повышение квалификации учителей.

По каким критериям школы и детские сады попадают в программу капремонта? Как будет меняться облик обновленных учреждений? Кто поможет руководителям выбрать правильное оборудование? Какой будет современная школа после ремонта и как обустраивать новое учебное пространство?

Все эти вопросы обсудят эксперты онлайн-программы «Образовательная среда», которая выйдет в эфир 12 января в 15:00 по московскому времени:

– министр образования и науки Республики Хакасия Лариса Гимазутина;

– генеральный директор ООО «ПроШкола», исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ Алиса Денисова;

– директор школы № 1 поселка Шуя, Республика Карелия Владимир Войнов.

Ведет программу Александр Милкус, заведующий Лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ «Высшая школа экономики», обозреватель медиахолдинга «Комсомольская правда».

Трансляция онлайн-программы будет доступна на площадке федерального портала «Российское образование» и в официальной группе Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».

«Образовательная среда» – еженедельная дискуссионная онлайн-программа о развитии российского образования. Она выходит в эфир каждую среду. Это онлайн-площадка для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере образования, воспитания и науки, которая объединяет широкий круг экспертов: директоров школ и педагогов, руководителей и преподавателей педвузов, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования, представителей региональных органов управления образованием.