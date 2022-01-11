Фил Спенсер: про отличия Game Pass от Netflix, подписки и продажу игр





У компания Microsoft, если верить слухам от разных инсайдеров, сейчас от 25 до 30 миллионов подписчиков сервиса Game Pass. При этом нет информации о том, какое количество этих пользователей подписаны просто на Game Pass для Xbox или PC, а какое количество оформили Game Pass Ultimate. Нельзя забывать и про еще одну подписку, которая есть у Microsoft, это Xbox Live Gold, и количество пользователей с ней тоже неизвестно.

Но, какие бы ни были цифры подписчиков игровых сервисов Xbox, они все еще приносят гораздо меньше прибыли, чем прямая продажа игр. Об этом сообщил руководитель Xbox Фил Спенсер в рамках интервью New York Times. На вопрос «Какой из этих бизнесов [прямая продажа игр или подписка] сейчас крупнее?», Спенсер ответил следующее:

Транзакция больше, чем подписка. Подписка растет быстрее, просто потому, что она относительно новая. И с Game Pass мы были одними из первопроходцев в этом пространстве. Но транзакционный бизнес очень большой. Мы по-прежнему продаем физические диски.

В рамках того же интервью у Спенсера в очередной раз спросили, чем отличается Game Pass от Netflix, и одним из главных отличий Фил назвал именно возможность покупать контент, который предлагает подписка Microsoft: