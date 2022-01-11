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Фил Спенсер: продажи Xbox Series X | S обходят все прошлые Xbox

Фил Спенсер: продажи Xbox Series X | S обходят все прошлые Xbox


Команда Xbox проделала большую работу, чтобы исправить подпорченную репутацию после старта поколения Xbox One и составить реальную конкуренцию Playstation в поколении Xbox Series X | S и Playstation 5. Подразделение Xbox не раскрывает точные цифры продаж игровых приставок, но ранее уже появлялось сравнение от аналитиков, которое показывало, что Xbox Series X | S за первый год продаж обошел Xbox 360 и Xbox One.

В рамках интервью The New York Times руководитель подразделения Xbox Фил Спенсер подтвердил информацию аналитиков, что Xbox Series X | S — самая успешная игровая консоль Microsoft в истории, по продажам в первый год:

На данный момент мы продали больше Xbox этого поколения, то есть Xbox Series X и S, чем любую предыдущую версию Xbox.

В том же интервью Фил Спенсер отмечает, что сейчас главная проблема для Xbox — это «обеспечить поставки для удовлетворения спроса», поскольку спрос превышает предложение. Однако, по словам главы Xbox, спрос превышает предложение не из-за малого предложения, а из-за высокого спроса:

Когда вы думаете о том, чтобы попытаться приобрести Xbox или новую PlayStation прямо сейчас на рынке, их действительно трудно найти. И это не потому, что предложение меньше, чем когда-либо. Предложение на самом деле такое же большое, как когда-либо. Это связано с тем, что спрос превышает предложение для всех нас [производителей консолей].

Напомним, что по продажам Playstation 5 обходит консоли Xbox Series X | S.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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