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Фил Спенсер выступает за кроссплатформенную блокировку в играх

Фил Спенсер выступает за кроссплатформенную блокировку в играх


Компания Microsoft уделяет много внимания ограничению пользователей, которые ведут себя деструктивно при общении в отдельных ее проектах или через Xbox Live в целом. Есть разные механизмы (в том числе на основе ИИ), которые позволяют выявлять таких пользователей и ограничивать их. Руководитель подразделения Xbox Фил Спенсер неоднократно отмечал, что игроки должны чувствовать себя безопасно в играх и не подвергаться оскорблениям со стороны других пользователей.

В рамках интервью The New York Times Фил Спенсер сообщил, что хотел бы добиться для игроков, которые ведут себя недобросовестно в онлайн-играх, кроссплатформенной блокировки. По его словам, реализовать нечто подобное будет сложно, но это вполне реально:

Я бы хотел, чтобы мы могли сделать то, что сложно для индустрии, — когда кого-то забанят в одной из наших сетей, есть ли у нас способ забанить его в других сетях? Или, по крайней мере, как игрок, чтобы я мог перенести свой список заблокированных пользователей, потому что я всегда могу заблокировать людей от моей игры. И я хотел бы иметь возможность использовать его [список заблокированных] в других сетях, где я играю. Эту группу людей, с которыми я предпочитаю не играть. Потому что я не хочу воссоздавать этот список на каждой платформе, на которой я играю в видеоигры.

Отметим, что сейчас автоматическая система блокировки игроков в некоторых проектах Microsoft работает далеко не идеально. В частности, сообщалось о некоторых случаях блокировки игроков в Forza Horizon 5 за создание безобидной ливреи.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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