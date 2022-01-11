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Фил Спенсер: Xbox «изменил то, как мы делаем определенные вещи» с Activision Blizzard

Фил Спенсер: Xbox «изменил то, как мы делаем определенные вещи» с Activision Blizzard


Главный скандал в игровой индустрии прошлого года касался издательства Activision Blizzard. Генеральный директор компании Бобби Котик был обвинен журналом Wall Street Journal в домогательствах к сотрудникам, сексизме и многом другом. Еще тогда на фоне скандала руководитель Xbox Фил Спенсер заявил, что компания Microsoft «переоценивает свои отношения с издательством» после появившихся обвинений.

В рамках нового интервью с New York Times руководитель Xbox отметил, что отношения с издательством Activision Blizzard были пересмотрены. Его спросили, что значило ранее опубликованное заявление о переоценке отношений с издательством. Конкретный ответ Спенсер не дал, заявив следующее:

Работа, которую мы делаем конкретно с таким партнером, как Activision, — это то, о чем я, разумеется, не собираюсь говорить публично. Мы изменили то, как мы делаем с ними определенные вещи, и они знают об этом.

Спенсер отметил, что «история Xbox не безупречна», поэтому не стоит думать, что Microsoft будет кого-то поучать. По словам главы Xbox, он не считает своей работой «наказание других компаний», таких как Activision Blizzard, за их проступки.

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По материалам: newxboxone

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