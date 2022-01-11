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Гарик Харламов с осложнениями попал в больницу

Гарик Харламов с осложнениями попал в больницу
Артисту Гарику Харламову стало хуже, и его госпитализировали. На днях шоумен серьезно заболел. Сейчас артист находится в клинике с высокой температурой. О своем недомогании юморист рассказал в личном блоге. Харламов опубликовал в соцсети фото, на котором можно разглядеть капельницу. Также шоумен признался, что очень плохо себя чувствует. «Ни разу не было у меня тут поста с температурой 39,6. Это первый. Что в голову приходит при такой температуре? Да вот ничего вообще, кроме странного желания выложить это тут. Зачем оно мне надо? Вообще не надо? Зачем я это сделал? 39,6. В 40 уже не выложишь. Хотя мне 40. И я выложил. Так все, бред пошел. Не болейте!» — поделился Гарик с подписчиками.
Гарик Харламов Пользователи Сети и коллеги по звездному цеху желают Харламову скорейшего восстановления и возращения домой. не пропуститеГарик Харламов познакомил дочь с новой любовью — Катериной Ковальчук «Страшно за тебя! Выздоравливай!»; «Сам недавно лежал с такой температурой. Ужасное состояние!»; «Гарик, не хандри, все будет хорошо. Ты нам еще нужен!» — отмечают подписчики юмориста. К слову, возлюбленная Харламова, актриса Катерина Ковальчук, пока находится вдали о любимого. Оба пока не торопятся комментировать свои отношения, но уже не раз выходили в свет вместе и не скрывали нежных взаимных чувств.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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