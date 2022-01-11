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Гордон Рамзи рассказал, как готовил для Владимира Путина и почему ему было страшно

Гордон Рамзи рассказал, как готовил для Владимира Путина и почему ему было страшно

Британский шеф-повар и телеведущий Гордон Рамзи пообщался с американской певицей Келли Кларксон в эфире ее телешоу и поделился воспоминаниями о "самом пугающем моменте" во всей своей карьере. Как выяснилось, в 2000 году Рамзи готовил обед для Владимира Путина и британского премьер-министра Тони Блэра на Даунинг-стрит. По словам Рамзи, тот опыт стал для него настоящим испытанием:

Честно говоря, я чуть не обделался. Просто представьте: а вдруг у кого-то из них после моего обеда случилось бы пищевое отравление? Вы понимаете, в каком дерьме я оказался бы, если бы кто-то из них плохо себя почувствовал?

К счастью, ни один желудок в результате этого обеда не пострадал. Гордон рассказал:

Опыт, конечно, необычный. Потом я вышел поздороваться с ними, и вот они уже задают мне вопросы про английскую спаржу, а я стою и думаю: "Заберите меня отсюда, я больше не могу".


Владимир Путин

Повар поделился подробностями меню того дня: он готовил для Путина и Блэра консоме из томатов с золотистой икрой белуги-альбиноса, закуски из курицы и свиной рульки, жареное филе сибаса с молодым картофелем и белой спаржей в соусе из красного вина, а на десерт — пирог с патокой.

По словам Рамзи, его очень удивила тесная кухня в резиденции премьер-министра и отсутствие в ней самого необходимого инвентаря:

Когда я закончил готовить для них, мне нужно было подняться наверх и заняться обедом для двух первых леди. А там так мало места, к тому же я думал, что на Даунинг-стрит уж точно отличная кухня, но в итоге пришлось везти с собой все кастрюли со сковородками.

Среди наиболее знаменитых людей, для которых ему приходилось готовить, Гордон в интервью также выделил принцессу Диану. Те несколько минут, когда он говорил с принцессой о своих фирменных блюдах, повар назвал "невероятным моментом, который никогда не забудется".


Гордон Рамзи
Маргарита Дорошевич
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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