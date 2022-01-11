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Хакеры модифицировали отладчик dnSpy для скрытого майнинга криптовалют

Хакеры модифицировали отладчик dnSpy для скрытого майнинга криптовалют


Специалисты MalwareHunterTeam обнаружили вредоносную версию отладчика dnSpy, устанавливающую на компьютеры жертв скрытые майнеры и трояны.


https://twitter.com/malwrhunterteam/status/1479767752885874688

dnSpy обычно используется исследователями и разработчиками для модификации и декомпиляции программ. ПО также популярно среди специалистов по кибербезопасности, занимающихся анализом .NET-вредоносов. 


На момент написания дебаггер уже не поддерживается изначальными девелоперами, но его исходный код доступен на GitHub. Там же находится разрабатываемая версия, которую любой желающий может клонировать и модифицировать. Именно этим и воспользовались хакеры.


Вредоносная версия dnSpy может загружать на зараженное устройство скрытые майнеры, троян Quasar, а также софт, модифицирующий буфер обмена и ворующий криптовалюты. 


Киберпреступники успели даже создать специальный сайт для популяризации своей программы (на момент написания недоступен) и запустили рекламную кампанию в поисковых выдачах популярных систем: Bing, Yahoo, AOL, Yandex и Ask.com.


Пока что вредоносную версию dnSpy обнаруживают только несколько антивирусных движков.


Напомним, в конце декабря 2021 года неизвестные злоумышленники воспользовались уязвимостью в популяр­ной биб­лиоте­ке Log4j для получения контроля над серверами на базе AMD EPYC с целью майнинга криптовалюты Raptoreum. 

# Экономика

По материалам: ForkLog

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