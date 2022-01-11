Игорь Крутой отпраздновал годовщину свадьбы с женой на Карибах

67-летний музыкант Игорь Крутой проводит новогодние каникулы с семьей на Карибах. Композитор рассказал, как прошла его свадьба 24 года назад в Нью-Йорке. Знаменитый композитор, пианист, певец, продюсер Игорь Крутой в 1994 году познакомился со своей будущей супругой Ольгой. У женщины была дочь от предыдущего брака. Но артиста это нисколько не смутило. Вскоре он сделал предложение возлюбленной. А в 1998 году пара официально зарегистрировала отношения. Супруги отпраздновали годовщину свадьбы на Карибах. С ними вместе была их общая дочь. Александра сняла на видео танец родителей.Игорь Крутой с женой Ольгой «Ровно двадцать четыре года прошло с того дня, как мы расписались с Олюшкой и стали мужем и женой… Это был какой-то безумный день! В Нью-Йорк прилетели наши свидетели: мой самый близкий Друг Ринат Ахметов и самая близкая Олина подруга из Питера, Маша», - поделился Крутой. «Мы - впрочем, как и всегда - чуть не опоздали на свою же роспись. Потом выяснилось, что это «историческое событие» никто не увековечивает на фото, и Ринат срочно отправил нашего Друга Александра Юрьевича Куюмджи (трагически ушедшего от нас в прошлом году) покупать фотоаппарат и фотографировать…», продолжил музыкант.Игорь Крутой с женой Ольгой «Потом мы впятером сидели в любимом ресторанчике «Scalinatella» и тихонько отмечали сие событие… А на следующий день загуляли уже со всеми приехавшими из Москвы на «Песню года в Нью-Йорке» артистами! Пролетели эти 24 года как один день, и, находясь сейчас на Карибах, отметили эту дату втроём... Жизнь продолжается, и это не мы, а наши дети и внуки повзрослели ещё на один год», - заключил Игорь Крутой. Напомним, в первом браке с Еленой Крутой у композитора родился сын Николай. После развода экс-супруга артиста запрещала ему видеться с ребенком. Он тяжело переживал это период. Отметим, Николай подарил знаменитому отцу двух прекрасных внучек. В 2010 году появилась на свет девочка Кристина, а в 2016-м — Маргарита.Игорь Крутой с женой Ольгой, дочерьми и внучкой В 1995 году Игорь Крутой женился во второй раз. Его супруга Ольга в 2003 году родила мужу дочь Александру. Кроме того, у композитора есть падчерица Виктория (1985 года рождения) и внучка Деми-Роуз (2015 года рождения) — дочь Виктории и ресторатора Давида Берковича. А в 2017 году Игорь Крутой узнал о внебрачном сыне. Молодому человеку даже пришлось делать ДНК-тест. Но потом звездная семья тепло приняла Якова. Он уже носит фамилию пианиста. В 2021 году в семье родился внук Игоря Крутого, которого назвали в честь деда.