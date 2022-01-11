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Ирина Алферова пожаловалась на низкие доходы

Ирина Алферова пожаловалась на низкие доходы
70-летняя актриса Ирина Алферова  посетовала, что не может летать на гастроли бизнес-классом. Ирина Алферова до сих пор активно работает – играет в театре, снимается в кино, ездит на гастроли. Однако похвастаться большими заработками актриса не может, что иногда ее сильно расстраивает, к примеру, когда приходится лететь не бизнес-классом, а «экономом». «Это же как музыканту в багаж скрипку бросить. Мое тело тоже инструмент, оно должно перевозиться бережно. Представляете, как обидно, что я в экономе лечу работать, а дядьки толстые, лысые с девицами летят отдыхать?» — сетует Ирина Ивановна. Никаких дополнительных выплат, если верить Алферовой, не приносит ей и звание народной артистки РФ, полученное в 2007 году, поэтому она не придает ему особого значения. «Звание в нашей стране дает только одно преимущество, когда ты умрешь, твои близкие не будут мучиться и искать, где тебя похоронить. Им сразу дадут какое-то хорошее кладбище», — отметила звезда советского кино.
Ирина Алферова К счастью, Алферова пока не жалуется на здоровье, а последний раз тяжело болела она летом прошлого года – актриса вместе с мужем Сергеем Мартыновым перенесла коронавирус. Артистка тогда больше двух недель провела в больнице в тяжелом состоянии, но сумела побороть опасный недуг.
Ирина Алферова с мужем «Проболела почти полгода. Началось все в летний отпуск. Сначала мы с мужем лежали в ковидной, потом — в постковидной… Некоторые зрители думают, что мы лежали в какой-то специальной клинике, лечили нас по-особенному. Нет! Я из последних сил позвонила директору. Говорю: «Умоляю, не могу ни встать, ни сесть, хоть ночью увезите меня в больницу». Муж говорит: «Я не поеду». Через два дня ему было еще хуже, чем мне, и я забрала его к себе в палату», — поделилась Алферова в интервью Hello!
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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