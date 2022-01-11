Исправление Big Team Battle в Halo Infinite уже тестируется





Еще до новогодних праздников стало известно, что в Halo Infinite есть проблема с режимом Big Team Battle. В этом многопользовательском режиме игроки испытывали сложности с подключением к матчам, но студия 343 Industries сразу предупредила, что в 2021 году исправление не выйдет, поскольку команда уходит на новогодние праздники. Теперь же студия 343 Industries вернулась к работе и готовит обновление, о чем они объявили в сообщении на официальном форуме.

Пока разработчики Halo Infinite не могут сказать, когда исправят Big Team Battle, но уже есть существенные подвижки в этом вопросе:

Мы хотим в первую очередь предоставить обновленную информацию о состоянии BTB в Halo Infinite. Как вы знаете, мы столкнулись с некоторыми разочаровывающими проблемами с BTB почти с момента запуска, и, несмотря на несколько попыток решить и смягчить их до праздничных каникул, мы не смогли их исправить. Несмотря на то, что в BTB по-прежнему можно играть, существуют проблемы с матчмейкингом, которые увеличиваются с увеличением количества игроков, а у более крупных боевых групп мало шансов успешно присоединиться к игре вместе. Ударная группа продолжала работать над этим во время перерыва, и мы с оптимизмом говорим, что у нас есть решение основной проблемы. Оно было передано в QA [тестировщикам] на прошлой неделе, и пока все выглядит положительно — мы не видим, чтобы эта проблема возникала внутри этой сборки.

Разработчики отмечают, что после тестирования сборка отправится в релиз, но пока они не могут назвать точную дату, подчеркивая, что ожидать исправление Big Team Battle на этой неделе не стоит.

Кроме того, студия 343 Industries отметила, что после выхода исправления Big Team Battle для Halo Infinite игроков ждут и другие изменения. В частности, готовятся обновления, связанные с читерством и работой рейтинговой системы.