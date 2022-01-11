Исследование: обучение в российских вузах на первом курсе подорожало на 10%

13:42 Автор: Виктория Карташева

За 2021 год средняя стоимость обучения на первом курсе в российских университетах выросла на 10 процентов. Об этом говорится в докладе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), опубликованном на сайте университета.

Прошлый год в целом характеризовался возвратом к свободному ценообразованию на рынке высшего образования, отметили эксперты и напомнили, что до этого по просьбе главы государства цены были заморожены на уровне 2019 года. При этом динамика цен в основном находилась внутри корректировки на инфляцию, осторожное поведение вузов исследователи объяснили семилетним трендом сокращения реальных доходов населения.

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Отмечается, что за год рост «среднего чека» составил 10 процентов, относительно 2019 года — 17 процентов. Эксперты связали эту тенденцию с переориентацией платёжеспособного спроса на вузы и более качественные и, как следствие, дорогие программы.

Специалисты НИУ ВШЭ также напомнили, что в первой половине 2010-х годов абитуриенты стремились найти платное образование с наименьшей стоимостью, если не могли поступить на бюджет. При этом определяющим фактором была именно цена, а не качество образования, бренд университета или востребованность будущей профессии.

С 2017 года фактор цены перестал играть определяющую роль, спрос переместился на направления с более высоким качеством образования, как его определяют сами абитуриенты. В 2020 и 2021 годах этот процесс резко усилился, следует из результатов исследования. В связи с этим университеты начинают в том числе делать ставку на более дорогие, капиталоёмкие направления платного образования или на обеспечение более высокого качества. А это, в свою очередь, также отражается на стоимости.





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«Практически все студенты, поступившие на платное обучение в 2021 году, могли бы при желании поступить на бюджетное место. Число «платников» с хорошими баллами меньше, чем число бюджетных мест, которые по итогам приёма заняли студенты с удовлетворительными баллами (меньше 56)», — отмечается в исследовании.

Помимо этого, отмечается, что в 2021 году в России впервые за 10 лет снизился средний проходной балл ЕГЭ для поступления в вузы. В предыдущие годы этот показатель только возрастал.

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