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Исследователи рассказали, что обнаружили в одной из спасательных шлюпок с «Титаника»

Исследователи рассказали, что обнаружили в одной из спасательных шлюпок с «Титаника»

Несмотря на то, что британский трансатлантический пароход затонул еще в 1912 году, находка стала главным предметом для споров, который длился на протяжении долгих лет после трагедии.

Ведь из-за того, что в те года не существовало жестких правил безопасности, катастрофа унесла с собой более тысячи человеческих жизней.

Многие специалисты предполагают, что из-за уверенности конструкторов в «качестве» своего творения, случилась та самая катастрофа. Ведь никто не мог поверить в то, что «непотопляемый» корабль потерпит крушения в первом же рейсе.

Предметом для споров стало то, что спустя некоторое время, после получения информации о катастрофе, на место крушения корабля отправилась специальная экспедиция.

Специалисты обнаружили одну из шлюпок, в которой находились несколько мертвых тел. По отличительным знакам на униформе стало понятно, что это был обслуживающий персонал Титаника.

Из-за того, что тела погибших находились в океане более месяца, установить их личности не удалось. Но эксперты предположили, что люди, которые погибли в шлюпке просто сбились с маршрута. И когда они значительно отклонились от траектории, просто не смогли обнаружить колону выживших. Но, как бы то ни было, эту трагедию еще будут помнить долгие годы.

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По материалам: MirFactov

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