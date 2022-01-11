Эксперт назвал достаточно большой долю «омикрона» в России

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

21:41 Автор: Наталия Васильева

Доля нового штамма коронавируса «омикрон» в России уже достаточно высокая, в ближайшее время заболеваемость COVID-19 в стране может вырасти, считает руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Сейчас все-таки доля „омикрона“ достаточно большая, и в ближайшее время, я подозреваю, мы увидим некоторый рост заболеваемости в стране», — сказал эксперт в эфире канала «Россия 24».

В России выявили максимум новых случаев коронавируса с начала месяца

Он добавил, что случаи распространения «омикрона» в России есть, и они не только завозные.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом заявила, что носитель штамма коронавируса «омикрон» может быть заразен уже на вторые сутки после инфицирования, а симптомы COVID-19 могут проявиться у него на третий-пятый день. Она сообщила, что случаи заражения «омикроном» есть уже в 13 регионах. На сегодня выявлено 305 случаев заражения этим штаммом коронавируса.





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Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщал, что за минувшие сутки в России выявили 17 525 новых случаев коронавируса, что является максимумом со 2 января. Всего за период пандемии заразились 10 684 204 человека. Больше всего заболевших зарегистрировали в Москве — 4635, Санкт-Петербурге — 1512, Подмосковье — 855, Свердловской и Ростовской областях — 368 и 358 соответственно. Количество пациентов, которые проходят лечение в данный момент, сократилось до 634 499. Число смертельных случаев увеличилось на 783, до 317 687. Днём ранее зарегистрировали 741 смерть. Таким образом, в стране пять дней подряд регистрируют менее 800 летальных исходов из-за COVID-19.

#коронавирус #вакцинация

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