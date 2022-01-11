Эксперт рассказал, чем опасно заражение гриппом и коронавирусом

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

В группе риска — пожилые и люди с хроническими заболеваниями

00:00 Автор: Вероника Флора

Одновременное заражение COVID-19 и гриппом возможно, поэтому необходима вакцинация против обеих инфекций. Чем чревато такое сочетание, «Парламентской газете» рассказал заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины сеченовского Университета, академик РАН Николай Брико.

Особое внимание — пожилым

Сочетание коронавируса и гриппа обозначают термином «флурона». Такие случаи уже фиксируют, о них сообщают эксперты из разных стран. Так, комбинацию штаммов коронавируса и сезонного гриппа зарегистрировали в Чехии ещё весной 2020 года. Осенью 2021 года такие случаи наблюдали в основном у детей. Ранее сообщалось о выявлении четырёх случаев одновременного заражения гриппом и коронавирусом в Бразилии и Хорватии. О первом случае одновременного заболевания, выявленного в Израиле, стало известно 31 декабря.





«Теоретически, конечно, возможно заражение и гриппом, и коронавирусом, и пневмококковой инфекцией, — подтвердил «Парламентской газете» Николай Брико. — В этом случае заболевание будет протекать тяжелее. Чтобы не было такого наслоения, мы рекомендуем вакцинацию против этих инфекций».

По словам эксперта, сегодня накоплено достаточно много данных о том, что у людей, вакцинированных против гриппа, легче протекает COVID-19, у них меньшее количество осложнений и ниже показатель летальности. Об этом свидетельствуют результаты отечественных и зарубежных исследований. Вакцинация против коронавируса, гриппа и пневмококка особенно необходима пожилым и людям с хроническими заболеваниями.

Новые штаммы ещё не изучены

Академик также прокомментировал информацию о появлении новых штаммов COVID-19 — «марсельского» и «дельтакрона».

«Да, появились такие данные, но говорить что-то определённое об этих штаммах пока сложно, необходимо дальнейшее наблюдение и исследования, — отметил эксперт. — Однако на примере того же гриппа мы видим, что изменчивость вируса обусловлена не только его мутацией, но и процессом рекомбинации, то есть обменом антигенами между отдельными штаммами человеческого, птичьего и свиного гриппа. Если происходит такой обмен генетическим материалом, то в результате появляется новый вариант вируса, который представляет эпидемическую опасность».

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Теоретически процессы рекомбинации возможны и между разными антигенными вариантами возбудителя COVID-19. Однако этот вопрос требует дальнейшего изучения, подчеркнул специалист.

Ждёт ли нас вспышка «омикрона»?

Между тем в мире продолжает распространяться штамм коронавируса, получивший название «омикрон». Специальный представитель ВОЗ по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро заявил, что сложная ситуация из-за вспышки этого штамма сохранится ещё три месяца, но её конец близок, сообщил 10 января «Интерфакс». Набарро также отметил, что, помимо «омикрона», могут появиться и другие варианты, так как вирус продолжает развиваться.



В России рост заболеваемости коронавирусом, вызванным «омикроном», возможен к концу новогодних праздников или сразу после них. Об этом 9 января в эфире телеканала «Россия 1» заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, сообщил ТАСС.

Новый вариант вируса выявили уже более чем в 100 странах, в России на данный момент зарегистрировали 103 случая заражения «омикроном». Специалисты полагают, что этот штамм может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее других и содержит множество мутаций.

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