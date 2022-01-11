JPMorgan: 41% клиентов ждут биткоин по $60 000 к концу 2022 года

Только 5% опрошенных JPMorgan клиентов считают, что цена первой криптовалюты достигнет $100 000 к концу 2022 года. Более 40% полагают, что она вернется к уровню $60 000, сообщает Bloomberg.

"Меня не удивляет медвежий настрой в отношении биткоина. Наш индикатор, основанный на фьючерсах, выглядит перепроданным", — заявил стратег банка Николаос Панигирцоглу.

По его словам, справедливая стоимость криптовалюты находится в диапазоне $35 000-$73 000.

Результаты опроса JPMorgan. Данные: Bloomberg.

10 ноября 2021 года курс биткоина обновил исторический максимум на отметке $69 000. Следом монета откатилась от рекордных уровней на фоне новостей о возможном дефолте крупнейшего китайского застройщика Evergrande.

В начале декабря последовал обвал рынка, который некоторые аналитики связали с продолжающимися проблемами Evergrande. В Galaxy Digital Research причинами назвали общую нервозность рынка из-за выявления нового штамма COVID-19, а также заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла о возможном ускорении темпов сокращения объема выкупа облигаций.

6 января 2022 года цена биткоина упала ниже $43 000 на фоне публикации протокола заседания ФРС, в котором регулятор подтвердил готовность повысить процентные ставки быстрее, чем ожидалось. 10 января криптовалюта провалила уровень $40 000.

Ранее инвестиционный директор Bitwise Asset Management Мэтт Хуган допустил, что $100 000 могут стать целью для биткоина на 2022 год. Уверенность в достижении цифровым золотом этой отметки выразил президент Сальвадора Найиб Букеле.

Напомним, основатель SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи заявил, что биткоин "легко" достигнет цены в $500 000. По его мнению, это произойдет в конце 2024 или в середине 2025 года.

Такую же отметку для котировок цифрового золота спрогнозировала и учредитель Ark Invest Кэти Вуд. Временные рамки она не обозначила.