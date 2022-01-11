Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

JPMorgan: 41% клиентов ждут биткоин по $60 000 к концу 2022 года

JPMorgan: 41% клиентов ждут биткоин по $60 000 к концу 2022 года


Только 5% опрошенных JPMorgan клиентов считают, что цена первой криптовалюты достигнет $100 000 к концу 2022 года. Более 40% полагают, что она вернется к уровню $60 000, сообщает Bloomberg.


"Меня не удивляет медвежий настрой в отношении биткоина. Наш индикатор, основанный на фьючерсах, выглядит перепроданным", — заявил стратег банка Николаос Панигирцоглу.


По его словам, справедливая стоимость криптовалюты находится в диапазоне $35 000-$73 000.


Результаты опроса JPMorgan. Данные: Bloomberg.

10 ноября 2021 года курс биткоина обновил исторический максимум на отметке $69 000. Следом монета откатилась от рекордных уровней на фоне новостей о возможном дефолте крупнейшего китайского застройщика Evergrande.


В начале декабря последовал обвал рынка, который некоторые аналитики связали с продолжающимися проблемами Evergrande. В Galaxy Digital Research причинами назвали общую нервозность рынка из-за выявления нового штамма COVID-19, а также заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла о возможном ускорении темпов сокращения объема выкупа облигаций.


6 января 2022 года цена биткоина упала ниже $43 000 на фоне публикации протокола заседания ФРС, в котором регулятор подтвердил готовность повысить процентные ставки быстрее, чем ожидалось. 10 января криптовалюта провалила уровень $40 000.


Ранее инвестиционный директор Bitwise Asset Management Мэтт Хуган допустил, что $100 000 могут стать целью для биткоина на 2022 год. Уверенность в достижении цифровым золотом этой отметки выразил президент Сальвадора Найиб Букеле. 


Напомним, основатель SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи заявил, что биткоин "легко" достигнет цены в $500 000. По его мнению, это произойдет в конце 2024 или в середине 2025 года.


Такую же отметку для котировок цифрового золота спрогнозировала и учредитель Ark Invest Кэти Вуд. Временные рамки она не обозначила.

# Экономика

По материалам: ForkLog

Последние новости

В Республике Алтай в 2022 году будут открыты 26 центров «Точка роста»
В Республике Алтай в 2022 году будут открыты 26 центров «Точка роста»
Федеральная программа капитального ремонта школ: как формируются новые образовательные пространства
Федеральная программа капитального ремонта школ: как формируются
Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Тельцов
Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Тельцов
Марина Хлебникова рассказала, как ее вытащили с того света
Марина Хлебникова рассказала, как ее вытащили с того света
Ирина Алферова пожаловалась на низкие доходы
Ирина Алферова пожаловалась на низкие доходы
"Озорница!": Волочкова снялась топлес на пляже, позируя для нового мужчины в одних трусах
"Озорница!": Волочкова снялась топлес на пляже, позируя для
Создатели Dying Light 2 «могли бы сделать большее», отказавшись от Xbox One и Playstation 4
Создатели Dying Light 2 «могли бы сделать большее», отказавшись от
Исправление Big Team Battle в Halo Infinite уже тестируется
Исправление Big Team Battle в Halo Infinite уже тестируется
Устойчивых к антибиотикам возбудителей гонореи станут выявлять при помощи нового микрочипа
Устойчивых к антибиотикам возбудителей гонореи станут выявлять при
10 советских вкусняшек, которые современные дети не стали бы есть
10 советских вкусняшек, которые современные дети не стали бы есть
Откуда в СССР взялся рыбный день, и почему его определили на четверг
Откуда в СССР взялся рыбный день, и почему его определили на четверг
Арендаторам завода-банкрота в Орле грозит 5 лет за кражу электроэнергии для майнинга биткоина
Арендаторам завода-банкрота в Орле грозит 5 лет за кражу

Топ на сегодня

Максим Галкин показал детей в новом видео, в кадр которого попала и Пугачева
Максим Галкин показал детей в новом видео, в кадр которого попала и
Цена биткоина опускалась ниже $40 000
Цена биткоина опускалась ниже $40 000
Анастасия Макеева показала лицо без фильтров и косметики
Анастасия Макеева показала лицо без фильтров и косметики
Cardano Foundation достигла цели в миллион высаженных деревьев
Cardano Foundation достигла цели в миллион высаженных деревьев
Off-duty: Ирина Шейк c дочерью Леей на прогулке в морозном Нью-Йорке
Off-duty: Ирина Шейк c дочерью Леей на прогулке в морозном Нью-Йорке

Еще по теме

Курс биткоина сегодня: цена биткоина растет после резкого падения, прогнозы экспертов – последние новости
Основатель Ark Invest не исключила роста цены биткоина до $550 000
Биткоин откатился от рекорда на фоне новостей о возможном дефолте Evergrande
JPMorgan: потенциал роста Ethereum выше в сравнении с биткоином