Юлия Барановская высказалась об отношениях с Лепсом

Телеведущая Юлия Барановская прокомментировала слухи о сексе с Григорием Лепсом. Юлия Барановская отреагировала на слухи о том, что она как-то связана с разводом Григория Лепса. Певец разошелся с женой Анной Шаплыковой в конце минувшего года. Сначала писали, что брак рухнул из-за измены молодой супруги артиста. Затем появился слух о причастности к расставанию пары ведущей Первого канала. В беседе с журналистами Юлия прокомментировала скандальное высказывание Милены Дейнеги, заявившей на днях, что Лепс «переспал с Барановской». Телезвезда опровергла слухи о романе с артистом и обратилась к представителям СМИ с просьбой не беспокоить её звонками.Юлия Барановская «Ну пускай, звоните певице этой, ещё кому-то звоните, мне-то что звоните?»— недоумевала Барановская в разговоре с News.ru. Между прочим, ведущая может подать на артистку в суд, если сможет доказать, что её оклеветали. В таком случае Дейнега может поплатиться за смелые рассуждения о чужой личной жизни. Тем временем Лепс категорически отказывается отвечать на вопросы о своем разводе. Ходят слухи, что Шаплыкова на самом деле могла подать на развод, чтобы заставить мужа бросить пить. В декабре певец прошел лечение в клинике. Писали, что причиной госпитализации Лепса стал запой, но сам артист настаивает на другой версии — якобы у него случился гипертонический криз.