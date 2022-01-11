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Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Тельцов

Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Тельцов

Каждому из нас нужна чуточка тепла и любви. Тельцы не являются исключением, но их представления о прекрасном могут сильно отличаться от общепринятых. Нижеприведенные советы помогут вам всегда быть с Тельцами на одной волне.


Для поиска вдохновения вы можете воспользоваться восемью простыми методиками. Вдохновить себя не так сложно, как другого человека. В общении с Тельцами этот навык будет очень полезен.

Как развеселить и вдохновить Тельца

Самый лучший и самый действенный способ развеселить представителя данного Знака — сделать для него то, что он любит больше всего: приготовить любимое блюдо, предложить легкий массаж либо просмотр любимого фильма. Тельцы очень любят, когда их друг или вторая половинка предлагают заняться чем-то максимально приятным и интересным.

Получается, что для того, чтобы развеселить Тельца, вам обязательно нужно знать, что он любит. Что же нужно сделать, чтобы вдохновить такого человека? Ответ прост — достаточно просто дать ему потрогать что-то красивое, интересное, необычное. Эти люди — кинестетики, поэтому им нужно трогать, ощущать красоту.

Как влюбить в себя Тельца


Любой представитель данного Знака, будь то мужчина или женщина, полюбят вас быстрее, если вы будете посвящать им свое личное время. Они точно не обратят внимание на тех, кому на них плевать. Если вы не замечаете Тельца — специально или не нарочно, то и он точно вас не заметит.

С такими людьми нужно обладать особым шармом, обаянием, умением говорить приятные вещи, правильно касаться. Также важно сразу заявить о том, что ваш настрой крайне серьезен. Необходимо всеми способами показать Тельцу, что вы не просто им увлеклись. Астрологи советуют не ждать, пока Телец сам признается в чувствах. Чем быстрее вы это сделаете, тем скорее заполучите сердце этого человека.

Есть еще один важный совет, без которого построить хорошие дружеские или любовные отношения с Тельцом может не получиться. Ни в коем случае не давите на этого человека. Если он или она хоть на секунду задумаются о том, что вы представляете опасность, вы тут же отправитесь в черный список. Никаких испытательных сроков при этом не будет.

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По материалам: dailyhoro.ru

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