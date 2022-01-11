Как развить способности к экстрасенсорной диагностике: простое упражнение на каждый день

Вадим Карасев

Экстрасенсорные способности — это не только предсказывание будущего и умение читать мысли. Это еще и умение выявлять в теле человека негативные физические и энергетические процессы, приводящие к плохому самочувствию.

Так называемую гиперчувствительность можно всегда развить. Даже если у вас не было от рождения дара чувствовать чужие «болячки», вы можете его получить. Это происходит при помощи анализа потоков энергии, исходящих от человека. Энергетические вибрации могут формировать образы в голове целителя. Эксперты рассказали о том, как научиться эти вибрации ощущать.

Как мы «видим» чужие проблемы

Самый простой способ почувствовать человека и проанализировать его энергетические вибрации — коснуться его. Именно через руки мы чувствуем друг друга лучше всего. Человек трогает своего близкого или вторую половинку, чтобы быть ближе и лучше понимать чувства и настроение. Ощущать это в полной мере без физического контакта практически невозможно.

Если вы хотите научиться диагностировать проблемы других людей, вам необходимо развивать чувствительность рук. Чтобы это сделать, достаточно выполнять упражнение, которое описано далее.

Упражнение на укрепление чувствительности рук

Чтобы ваша экстрасенсорная диагностика вышла на новый уровень или вы научились ей с нуля, просто делайте каждый день следующее. Включите горячую или холодную воду и поставьте под струю воды одну из своих ладоней. Вторую руку вытяните в другую сторону. Когда одной рукой мы чувствуем холод или тепло, вторая начинает чувствовать противоположное. Это получится ощутить лучше и отчетливее всего при комнатной температуре.

Людям с низкой чувствительностью рук нужно включать очень горячую или очень холодную воду, чтобы чувствовать противоположный эффект другой рукой. Для тех, у кого чувствительность выше, температура воды может быть менее контрастной.

Тренируйте чувствительность по 3-5 минут каждой рукой. Со временем вы научитесь чувствовать холод или тепло лучше. Постепенно снижайте температуру горячей и повышайте температуру холодной воды, чтобы становиться лучше в этом аспекте. Со временем вы сможете чувствовать едва уловимые флуктуации, но уже не в воде, а в окружающем вас пространстве или рядом с телом человека.

Когда ваши руки станут очень чувствительными к изменению температуры среды, обострятся и экстрасенсорные ощущения, ведь все взаимосвязано. Вам нужно научиться тонко чувствовать окружающий мир при помощи контрастных упражнений.