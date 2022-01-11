Как ведение дневника влияет на энергетику человека

Вадим Карасев

Многие слышали о том, что ведение личного дневника является эффективным способом улучшения качества жизни. Многие психологи отмечают пользу этого метода. Пришло время услышать мнение экспертов в области биоэнергетики.

Ранее мы рассказывали о семи повседневных привычках, которые помогают укреплять энергетику и сохранять нервы. Ведение дневника в этом плане будет, пожалуй, одной из лучших привычек. Это не займет много времени, но эффект окажется очень мощным.

Почему ведение дневника полезно

Для начала нужно выяснить, что лишает нас энергии каждый день. В большинстве случаев это мысли о чем-то плохом. Например, нас уволили с работы или кто-то нагрубил в очереди в супермаркете. Каждый день происходит что-то такое, о чем мы думаем весь день. Нам хочется поделиться своими эмоциями, но не всегда получается найти того, кто выслушает. На помощь приходит ведение дневника.

Когда мы записываем в дневник что-то плохое, выплескивая свои эмоции, это помогает от них избавляться. Мы словно рассказываем о своих проблемах другому человеку. Можно, конечно, развить в себе талант рассказывать что-то самому себе, в своих мыслях, представляя, что мы общаемся с другим человеком, но это слишком сложно. Гораздо проще открыть дневник и написать все, что мы думаем. Это очень и очень действенный метод решения проблем, избавления от плохих эмоций и чувств, но ведение дневника не должно ограничиваться только фиксированием негатива.

Если вы будете записывать в дневник что-то хорошее, это на более долгий срок будет оставаться в вашей памяти. Как следствие, вы сможете укреплять свою энергетику и извлекать из положительных событий максимум пользы. Очень полезно будет периодически перечитывать все хорошее, что происходило с вами в прошлом. Это поможет обрести веру в лучшее в тяжелый период вашей жизни, ведь когда мы помним о хорошем, это придает нам сил и уверенности в себе.

Как правильно вести дневник

Соблюдение простых правил поможет вам сделать ведение дневника действенным способом укрепления биополя. Вот главные правила.

Используйте ручку и бумагу. Не ведите дневник в файле на компьютере, на планшете или в телефоне. Это совсем не то, что «доктор прописал». Эксперты в области биоэнергетики отмечают: только когда мы пишем что-то рукой, это действительно помогает. Во время письма отрицательная энергетика выходит гораздо быстрее, а также сам процесс письма успокаивает, что в современных реалиях очень приятный бонус.

Не редактируйте то, что написали. Эксперты советуют не редактировать написанное. Первое, что вам пришло в голову, это и есть то, что нужно оставить на бумаге.

Разделяйте хорошее и плохое. Например, хорошее вы пишете наверху страницы, а плохое снизу или наоборот — как вам удобно. Можно использовать ручки разных цветов. Это нужно не только для удобства, но и для повышения эффективности дневника.

Не показывайте никому свой дневник. Не давайте его никому читать и храните там, где его никто не найдет. Это очень важно, потому что от этого напрямую зависит его эффективность.

Пишите свои мысли в одном и том же месте. Это будет для вас неким алтарем, священным местом, в котором все плохое уходит, а все хорошее приходит в вашу душу. Ведение дневника — это ритуал, который должен совершаться в удобном и приятном месте. Если вести его не там, где вы привыкли, эффективность ритуала сильно упадет. Если вы вдали от дома, постарайтесь создать похожую удобную атмосферу там, где вы находитесь в данный момент. Если есть возможность подождать, сделайте простые заметки, а по приезду домой сделайте полноценные записи в дневник.