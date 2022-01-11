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Канье Уэст и его новая девушка Джулия Фокс сходили на свидание. Похоже, Джулия любит те же бренды, что и Ким Кардашьян

Канье Уэст и его новая девушка Джулия Фокс сходили на свидание. Похоже, Джулия любит те же бренды, что и Ким Кардашьян

Канье Уэст и его новая возлюбленная Джулия Фокс снова появились на публике. Пара сходила на ужин в ресторан Craig's. Для свидания с Канье Джулия выбрала байкерскую куртку Charlotte Knowles — этот бренд пользуется популярностью и в семье Кардашьян.

Вещи бренда часто носила и сама Ким (до того, как в последнее время окончательно перешла на Balenciaga). Например, в прошлом году она появлялась в кожаном корсете марки. Фокс не отрицает, что была фанаткой реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians, которое завершилось в прошлом году.


Канье Уэст и Джулия Фокс
Ким Кардашьян

Я буду скучать по Keeping Up with the Kardashians. Я смотрела шоу с тех пор, как оно впервые вышло на экран примерно в 2007 году, когда смотреть его еще считалось стыдным. Но я из несгибаемых поклонников. Я, например, хотела бы, чтобы они были моей семьей,

— говорила как-то Джулия еще до романа с Канье.

В сети уже обратили внимание, что Фокс ранее и правда одевалась в похожем с Ким стиле, а то и вовсе копировала ее образы. Например, Джулия также появлялась на публике в платье Jean Paul Gaultier с оптической иллюзией.

Рассказывая о начале романа с Канье, Фокс призналась, что на втором свидании рэпер подарил ей много новой одежды — практически целую гардеробную, так что новые образы явно не за горами.


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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