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Кетчуп, шоколадные яйца: продукты, на которые в разных странах мира действуют запреты

Кетчуп, шоколадные яйца: продукты, на которые в разных странах мира действуют запреты
1. Кетчуп

Довольно странный запрет существует во Франции больше десяти лет. Речь идёт на ограничение продажи и использования в школах и университетах кетчупа. Причина такого решения властей довольно необычна: правительство решило прививать ученикам любовь к традиционной французской кухне. А кетчуп, видимо, является некоторым символом фаст-фуда, а потому его лучше убрать с глаз долой.

2. Абсент

А вот на знаменитый алкогольный напиток запрет действовал не в одной стране, а в большинстве государств Европы и Америки, причём на протяжении почти столетия. А всё из-за того, что врачи считали абсент слишком вредным, особенно для работы печени, а также угроза развития психических отклонений. К тому же, полынь, которая входит в состав напитка, может вызвать галлюцинации и быстрое привыкание.

3. Конина

Ещё один продукт, на который наложен запрет в Америке и в ряде стран Европы, это конина. Правда, не на законодательном уровне, а в виде культурного табу был запрещён убой лошадей для дальнейшего употребления мяса в пищу. Многие считают, что эти животные слишком благородные и величественные, чтобы отождествлять их с видом мяса.

4. Молоко

Справедливости ради, стоит уточнить, что в данном случае речь идёт только о запрете сырого продукта. Ограничение действует на территории Канады и нескольких штатов США. Запрёт был введён исключительно из соображений безопасности: непастеризованное молоко имеет опасность быть заражённым различными бактериями, в том числе такими, которые могут привести к летальному исходу.

5. Шоколадные яйца

Ещё один запрет в американских штатах связан с Киндер-сюрпризом, а всё потому, что тамошнее законодательство предписывает не изготавливать и ввозить такие съедобные товары, внутри которых находятся несъедобные элементы. А ведь это - главная фишка шоколадного яйца. Впрочем, производитель сумел найти способ обойти ограничение: считается, что именно из-за американского закона появился другой вариант знаменитого продукта - Kinder Joy, где игрушка находится в отдельном боксе. А вот на классическое яйцо запрет по-прежнему действует.

6. Хаггис

И снова запрет из США. На этот раз речь идёт о хаггисе - национальном шотландском блюде, которое готовится из бараньих потрохов. Причина ограничения состоит в убеждении американцев, что бараньи лёгкие, которые входят в состав продукта, представляют опасность для здоровья человека.

7. Вегетарианская паста для бутербродов Marmite

Этот продукт является очень популярным в Европе, а компания Marmite носит званием одной из наиболее успешных английских торговых марок. Вот только на Данию хорошая репутация бренда и товара не действует: уже десять лет вегетарианская паста для бутербродов запрещена на территории страны. Причиной называется несоответствие состава продукта требованиям безопасности пищевых продуктов, которые установлены в государства. И даже забастовки местных жителей против запрета не привели ни к чему: он продолжает иметь силу.
# Актуальные новости

По материалам: Sivator

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