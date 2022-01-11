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Компания Джека Дорси создаст команду по разработке биткоин-майнера

Компания Джека Дорси создаст команду по разработке биткоин-майнера


Block (ранее Square) Джека Дорси открыла вакансии в команды по разработке ASIC-майнера «нового поколения» и аппаратного кошелька «для следующих 100 млн биткоин-пользователей». Об этом говорится в соответствующем разделе на сайте.


Две позиции открыты в штаб-квартире компании в Сан-Франциско. Кандидату на должность ведущего специалиста по цифровому дизайну предстоит участвовать в разработке устройства для добычи первой криптовалюты.


Вторая вакансия предусматривает работу в качестве руководителя отдела логистики. В обязанности сотрудника входит создание и внедрение стратегии поставок аппаратного кошелька, который «будет распространяться в более чем 100 странах».


«Наша цель — расширение экономических возможностей, начиная с предоставления простой в использовании и надежной системы самообслуживания глобальной аудитории», — говорится в объявлении.


О возможности создания аппаратного кошелька Дорси сообщил в июне 2021 года. Через месяц глава отдела разработки аппаратных продуктов платежной компании Джесси Дорогускер подтвердил эти планы.


В октябре Дорси сообщил, что Block рассматривает возможность создания устройства для майнинга биткоина с открытым исходным кодом.


Ранее компания инвестировала в первую криптовалюту $50 млн и $170 млн собственного капитала.



# Экономика

По материалам: ForkLog

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