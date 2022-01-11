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Кристен Стюарт, Леди Гага, Бенедикт Камбербэтч и другие фавориты "оскаровской" гонки снялись в фотосессии

Кристен Стюарт, Леди Гага, Бенедикт Камбербэтч и другие фавориты "оскаровской" гонки снялись в фотосессии

Журнал W Magazine опубликовал новые обложки "голливудского" выпуска, посвященного лучшим актерским работам этого киносезона, которые могут быть представлены в номинациях на "Оскар", да и вообще запомнились публике. Героями стали Кристен Стюарт, сыгравшая принцессу Диану в фильме "Спенсер", Адам Драйвер и Леди Гага — звездный дуэт из нашумевшего фильма "Дом Гуччи", Бенедикт Камбербэтч, исполнивший главную роль в фильме "Власть пса", который на днях получил "Золотой глобус", Тильда Суинтон с дочерью Онор и другие. Фотографом выступил Тим Уокер.

Каждый из актеров получил и личную фотосессию. Стюарт предстала в ретрообразах в стиле 1960-х и, конечно, позировала в Chanel (актриса является амбассадором французского бренда). Леди Гага примерила образы Saint Laurent, Ellen Christine Couture и Alaïa.


Леди Гага
Кристен Стюарт
Бенедикт Камбербэтч


Адам Драйвер

В коротком интервью Кристен Стюарт вспомнила, как получила роль в фильме "Спенсер".

Однажды мне позвонил Пабло Ларраин (режиссер картины. — Прим. ред.) и сказал, что хочет снять фильм о Диане Спенсер. Я подумала: "Кто это?". Оказалось, что это принцесса Диана. И это было ее настоящее имя. Этот фильм — это трехдневная медитация, лихорадочный сон-стихотворение, попытка представить, что чувствовала она в определенный период времени, когда пыталась определить, кем она является,

— поделилась актриса.


А Леди Гага, наоборот, рассказала, как прощалась со своей героиней — Патрицией Реджани, супругой Маурицио Гуччи, заказавшей его убийство.

В последний день съемок я сидела на балконе апартаментов в Риме, слушала Дина Мартина, напевающего Mambo Italiano, и у меня изо рта свисала сигарета. Я на 100% была Патрицией. Но я знала, что должна попрощаться с ней: меня повсюду преследовали большие стаи мух, и я действительно начала верить, что это она их послала. Я была готова отпустить ее,

— рассказала Леди Гага.




Онор Суинтон Бирн и Тильда Суинтон
Кейт Бланшетт
Джессика Честейн


Джемма Чан
Дензел Вашингтон
Дженнифер Хадсон
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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