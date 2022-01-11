Ксения Собчак высказалась о пьянстве на отдыхе

Ведущая и журналистка Ксения Собчак намекнула на пагубные привычки Ольги Бузовой. Многие звезды в январе отправились отдыхать на горнолыжные курорты. Ольга Бузова и Ксения Собчак не стали исключением. Телеведущие выбрали одинаковую локацию — элитный Куршевель. Вот только они проводят время по отдельности. Бузова и вовсе предпочитает коротать отпуск в компании Клавы Коки. После очередной прогулки по горам Бузова и Кока отправились отдыхать в ресторан Le Cap Horn, который считается одним из самых популярных на курорте. Там девушки провели несколько часов, после чего пошли на массаж. Поздно вечером Ольга опубликовала видео, в котором поет композицию «Катюша». Поклонники предположили, что она была не трезва.Ольга Бузова в купальнике Эти домыслы подкрепила и Ксения Собчак, которая намекнула на загулы Бузовой во время отпуска. «Я не понимаю, в чем счастье приехать в горы и с трех часов уже бухать в говнище в каком-нибудь Le Cap Horn. Счастье — это провести весь день в горах, после чего вернуться без сил, сходить в сауну и сделать масочку», — заявила Ксения. Разумеется, поклонники тут же пришли к выводу, что Собчак намекнула на Бузову. Телеведущая и раньше неоднократно подкалывала коллегу, отмечая ее недостатки. Ольга всегда бурно реагировала на такие замечания, считая их обидными. Ранее в социальных сетях Бузова рассказала, что два года мечтала о полноценном отпуске в горах, но смогла отправиться в Куршевель только сейчас. Именно поэтому артистка старается ни в чем себе не отказывать во время поездки, веселясь на полную катушку.