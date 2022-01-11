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Люди решили построить город посреди пустыни и живут там уже больше 100 лет и на это есть причина

Люди решили построить город посреди пустыни и живут там уже больше 100 лет и на это есть причина

Подземный город был выстроен более 100 лет назад, но люди до сих пор продолжают жить в нем. Если вы будете проезжать мимо, вы даже не увидите его, ведь вся жизнь происходит под землёй.


Решение построить подземный город появилось не просто так.

Именно здесь на безжизненных равнинах в 1915 году были обнаружены различные драгоценные минералы.

Из-за того, что жить на поверхности под палящим солнце было невыносимо, охотники за драгоценными ресурсами решили построить город в недрах земли.

Nicholas James/Flickr

Подобное решение благосклонно отражалось на рабочем процессе. В новоиспеченном городе постоянно развивали горную промышленность. Для удобства вход в шахты был сооружен прямо посреди города.

Nicholas James/Flickr

Проходили года и люди прекрасно адаптировались к таким жилищным условиям. Все больше и больше комнаты обустраивались, приобретая привычный вид, а оптимальная температура под землей идеально защищала жителей от неблагоприятных температурных условий.

Nicholas James/Flickr
Nicholas James/Flickr

Спустя какое-то время из-за увеличения территории стали появляться первые проспекты и даже была возведена подземная церковь. Также стоит отметить, что несмотря на отсутствие зелени в недрах земли, креативные жители соорудили деревья из метала.

Nicholas James/Flickr Ссылка на первоисточник:nicholasjones
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По материалам: MirFactov

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