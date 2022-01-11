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Лунный день сегодня 11 января 2022 года

Лунный день сегодня 11 января 2022 года

Лунный календарь помогает правильно распланировать день. Астрологи расскажут, какие изменения привнесет Луна в нашу жизнь в этот вторник и поделятся советами о том, как взять верный курс к успеху.


Этот день сложно назвать благоприятным, но Луна поможет нам в некоторых аспектах жизни. Например, она поддержит нас в поисках своего предназначения, что в будущем поможет стать счастливее. Это сложный, но важный день, в который нужно следовать рекомендациям экспертов.

Фаза Луны: начинается 9 лунный день, которому суждено пройти под эгидой Тельца. Растущая Луна переходит в этот Знак, но будет чувствовать себя в нем не лучшим образом. Это и создаст проблемы.

Магнитные бури 11 января: солнечная активность в пределах нормы, поэтому метеочувствительным людям можно не переживать за свое самочувствие.

Что принесет удачу сегодня


умеренная активность;
внимание к деталям;
спокойствие;
поиски мотивации;
осторожность во всем;
примирение.

Что отпугнет успех в этот день


ссоры;
дорогостоящие покупки;
риски.

Домашние дела по лунному календарю

Это нейтральный день для домашних дел. Сегодня вы сами выбираете — хлопотать по дому или перенести важные дела на выходные. Энергии недостаточно, чтобы справиться со всеми делами по дому. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют отдать предпочтение чему-то одному. Телец говорит о том, что можно заняться уходом за растениями. Не стоит мыть полы и стирать белье, если не хотите ненароком прогнать из дома удачу.

Одежда и талисманы на этот вторник

С переходом растущей Луны в Тельца наступает период, в который лучше избегать ярких цветов и затейливых узоров. Особенно удачным в этот вторник станет коричневый или песочный оттенок. Контрастные сочетания и необычные фасоны лучше временно исключить. Чрезмерной скучности образа тоже стоит избегать.


Сегодня полезными камнями-талисманами будут все минералы, содержащие в себе энергию стихии Земли. Среди всего многообразия астрологи выделяют агат, аксинит и хризопраз. Украшения из дерева станут великолепным оберегом от проблем и плохого настроения.

Финансы и работа в 9 лунный день

Если вас тяготят дела, на которые вы не можете решиться, то этот вторник, пожалуй, лучший день для того, чтобы проявить должную активность. Луна в Тельце означает, что время формирования планов остается позади: наступает время действий.

Впрочем, не вся активность будет полезной. Риски и авантюры могут привести к большим финансовым потерям, как и дорогостоящие покупки. Во второй половине дня возможно появление подсказок Вселенной о том, куда вам следует идти дальше, чем стоит заниматься, кого слушать, а кого игнорировать.

Любовь и общение 11 января

Сегодня не рекомендуется подшучивать над своими близкими и знакомыми. Текущее положение Луны делает нас склонными к сарказму, но его лучше оставить при себе: под влиянием Тельца попытки пошутить могут закончиться крупной ссорой.

Одним словом можно как убить отношения, так и воскресить их. Сегодня важно следить за тем, что и как вы говорите. Это не лучший день для любовных признаний, а вот для попыток попросить прощения он вполне подходит. Не бойтесь признавать свою вину, особенно если вы действительно насолили кому-то из близких или друзей.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Луна в Тельце подарит вдохновение, наполнит мечтами. Желание как можно быстрее приняться за дело чревато проблемами. Внезапно загоревшись чем-то, сегодня можно впасть в состояние эмоционального взрыва, переоценить свои возможности. Будьте терпеливыми и не доводите себя до истощения.


Астрологи советуют успокоить нервы. Важно вовремя остановиться, чтобы внутренние демоны не вышли наружу и не отпугнули удачу. Старайтесь оставлять в голове добрые мысли. При желании можно посвятить день отдыху и медитации. Можно почитать книгу или посмотреть любимый мотивирующий фильм.

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По материалам: dailyhoro.ru

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