Майнинговые дата-центры в Казахстане возобновили работу на фоне восстановления доступа к интернету

Практически все казахстанские легальные майнинговые дата-центры начали возобновлять работу, сообщил ForkLog глава Национальной ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров Казахстана Алан Дорджиев.

По его словам, ситуация с интернетом в стране значительно улучшилась – во многих регионах появился доступ в сеть. На фоне этого многие дата-центры, занимающиеся добычей криптовалют, вновь работают в обычном режиме, отметил Дорджиев.

По данным сервиса NetBlocks, 10 января подключение к интернету в Казахстане в значительной мере восстановили, однако позже проблемы возобновились.

https://twitter.com/netblocks/status/148045505370195558510 января 2022 | 16:16Апдейт:

Эксперты сообщили о возобновлении почти полного интернет-шатдауна в стране.

Представители NetBlocks заявили, что восстановление интернета в Казахстане "ограничено, непредсказуемо и не удовлетворяет требованиям стабильного подключения, необходимого для майнинга криптовалют".

Эксперты подтверждают, что жители многих городов до сих пор испытывают проблемы с выходом в сеть.

Интернет-шатдауны в Казахстане начались в начале января на фоне волны протестов.

Из-за этого на прошлой неделе хешрейт биткоина в Казахстане падал на 12%. 10 января это значение снизилось до 2,2%, пишет CoinDesk.

На момент написания совокупная вычислительная мощность сети оценивается в 173 EH/s, согласно BTC.com.

Напомним, на фоне ужесточения риторики китайских властей по отношению к криптовалютам многие майнеры мигрировали в Казахстан.

В октябре, по оценкам Центра альтернативных финансов Кембриджского университета, страна стала одним из мировых лидеров по хешрейту биткоина.

Осенью 2021 года власти Казахстана заявили об увеличившемся потреблении электроэнергии и ее возможном дефиците, в связи с чем предложили ограничить объемы потребления майнинговых дата-центров.

В результате некоторые майнеры начали покидать страну в поисках других юрисдикций.