Майнинговые дата-центры в Казахстане возобновили работу на фоне восстановления доступа к интернету
Практически все казахстанские легальные майнинговые дата-центры начали возобновлять работу, сообщил ForkLog глава Национальной ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров Казахстана Алан Дорджиев.
По его словам, ситуация с интернетом в стране значительно улучшилась – во многих регионах появился доступ в сеть. На фоне этого многие дата-центры, занимающиеся добычей криптовалют, вновь работают в обычном режиме, отметил Дорджиев.
По данным сервиса NetBlocks, 10 января подключение к интернету в Казахстане в значительной мере восстановили, однако позже проблемы возобновились.
https://twitter.com/netblocks/status/1480455053701955585
10 января 2022 | 16:16Апдейт:
Эксперты сообщили о возобновлении почти полного интернет-шатдауна в стране.
Представители NetBlocks заявили, что восстановление интернета в Казахстане "ограничено, непредсказуемо и не удовлетворяет требованиям стабильного подключения, необходимого для майнинга криптовалют".
Эксперты подтверждают, что жители многих городов до сих пор испытывают проблемы с выходом в сеть.
Интернет-шатдауны в Казахстане начались в начале января на фоне волны протестов.
Из-за этого на прошлой неделе хешрейт биткоина в Казахстане падал на 12%. 10 января это значение снизилось до 2,2%, пишет CoinDesk.
На момент написания совокупная вычислительная мощность сети оценивается в 173 EH/s, согласно BTC.com.
Напомним, на фоне ужесточения риторики китайских властей по отношению к криптовалютам многие майнеры мигрировали в Казахстан.
В октябре, по оценкам Центра альтернативных финансов Кембриджского университета, страна стала одним из мировых лидеров по хешрейту биткоина.
Осенью 2021 года власти Казахстана заявили об увеличившемся потреблении электроэнергии и ее возможном дефиците, в связи с чем предложили ограничить объемы потребления майнинговых дата-центров.
В результате некоторые майнеры начали покидать страну в поисках других юрисдикций.