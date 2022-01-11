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Марина Александрова оценила свое лицо и нашла кучу недостатков

Марина Александрова оценила свое лицо и нашла кучу недостатков
39-летняя актриса  Марина Александрова критически отнеслась к своему свежему фото, отметив, что нос стал большой, а «губы немодные». Марина Александрова поделилась кадром из фотосессии, где она позирует в темном бархатном платье с глубоким декольте. Актриса предстала на фото крупным планом, глядя прямо на фотографа. Рассматривая этот снимок, Марина пронализировала свою внешность и нашла немало изьянов. «Искала в себе явные физические недостатки: нос большой, а глаза маленькие, кожа слишком белая или губы не модные 😉 Хотя глаза папины, а цвет мамин, я их люблю, нос явно вытянулся с возрастом, но я бы его не отрезала, он любопытный,😂 кожа-моя, не бегать же в солярий каждую неделю ( всё же пользы в этом мало, «гриль»), губы… ну, точно никогда не была модной и поздно начинать… Вот левая бровь, точно, она немного подкачала… Надо сказать в следующий раз Виктории, чтобы идеализировала прогиб»,  — высказалась Александрова.
Марина Александрова Актриса, однако, не стала оценивать свою фигуру. «К телу переходить не стала, там явно что-то бы раскопала. Вывод один пришёл мне в голову, примерно к 3-м часам ночи: когда девочку вырастили в любви, то сложно себя мучить дурацкими размышлениями... Пора спать и любить себя, и продолжать любить других, чего и вам желаю!» — заключила актриса. «Идеальная!» — заверила  Александрову Ирина Пегова. Поклонники красавицы-актрисы тоже не поскупились на комплименты. «Марина,вы 🔥🔥🔥и лучше сохранить свою индивидуальность, чем загонять себя в модные шаблоны🤭🤗», «Глаза огромные и безумно красивые! Да и нос точно не подлежит изменению», «У вас идеальные скулы», «В вас нет недостатков! Вы совершенство! 🔥❤️», «Да тут всё идеально, природа постаралась на славу, и так прекрасно, что губы "немодные"», «На мой взгляд, самая красивая из наших актрис. Не надо ничего поправлять», «Все черты лица у вас идеальны, Марина», — высказались пользователи.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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