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Марина Хлебникова рассказала, как ее вытащили с того света

Марина Хлебникова рассказала, как ее вытащили с того света
Певица Марина Хлебникова рассказала о своем самочувствии. В ноябре 2021-го в доме артистки произошел пожар — спальня, в которой находилась певица, загорелась. В результате трагедии артистка получила сильные ожоги. Марина Хлебникова почти оправилась после несчастного случая (в декабре ей сделали несколько операций по восстановлению кожи). Сейчас певица чувствует себя гораздо лучше, но показывать свою внешность пока не спешит. «Я еще полностью на постельном режиме, мне нелегко, и боли есть, — сообщила исполнительница. — Врачи продолжают трудиться, потому что ожоговая болезнь — отдельная история… Высокая температура, постоянные боли, кашель, невозможность дышать. Кислород, капельницы, лекарства и круглосуточно ты то ли спишь, то ли не спишь. Это, конечно, ребят, очень тяжело. Я в бинтах, а бинты в йоде — они же йодом лечат ожоги. У меня бинты желтого цвета. Надо мной стоит щит огромный, из него идет тепло. Вот это отделение в институте Склифосовского оборудовано удивительной кроватью, в ней кварцевый мелкий песок. Этот кварцевый песок, как родниковая вода, бурлит и не позволяет массе твоего тела лежать на ожогах».
Марина Хлебникова По словам артистки, медики сделали все, чтобы поставить ее на ноги. «Когда врач разбудила меня в реанимации, то сказала: «Вы знаете, что мы вас с того света выдернули», — добавила 56-летняя Марина Арнольдовна в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1». Напомним, пожар в квартире Хлебниковой произошел 18 ноября. Сначала сообщалось, что звезда 90-х уснула с непотушенной сигаретой, позже появилась версия — случилось замыкание. «Я допускаю, как это было: включила компьютер, на котором запустила кино, чтобы спать. Потом у меня дополнительно заряжались телефон и приборы, с которыми мы ездили на гастроли. То есть была нагрузка достаточно сильная. Если я уснула, то вполне могло быть короткое замыкание», — поделилась своим вариантом развития событий певица.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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