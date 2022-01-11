Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Мнение: влияние интернет-шатдауна в Казахстане на цену биткоина преувеличено

Мнение: влияние интернет-шатдауна в Казахстане на цену биткоина преувеличено

Мнение: влияние интернет-шатдауна в Казахстане на цену биткоина преувеличено


Падение биткоина с 5 по 7 января ошибочно связывают с прекращением работы майнинговых ферм в Казахстане из-за отключения интернета. Такого мнения придерживаются аналитики Arcane Research.


«Из-за протестов в этой стране хешрейт биткоина падал на 12%, но было бы неправильно только в этом видеть причину падения цены к минимумам с сентября прошлого года. В те дни были и другие медвежьи новости», — отметили эксперты.


Данные: Arcane Research.

Аналитики напомнили, что вечером 5 января ФРС представила протоколы к последнему заседанию с более четкими сигналами ужесточения монетарной политики.  


В комитете не исключили сокращение объема активов на балансе почти сразу после первого повышения ключевой ставки. При этом темпы будут быстрее, чем в октябре 2017 года, когда регулятор также сворачивал программу количественного смягчения.


Биткоин рухнул на 4,5% в течение первого часа после публикации протокола, тогда как индекс S&P 500 просел на 1%. Отметив подобную динамику, в Arcane Research объяснили, что именно новости от ФРС, а не шатдаун в Казахстане, повлекли за собой резкое снижение рынка криптовалют.


Эксперты подчеркнули, что в течение последних месяцев возросла корреляция биткоина с рынком акций, что наиболее наглядно проявлялось в моменты сигналов ужесточения денежно-кредитной политики.


Реакцию рынка на отключение интернета в Казахстане аналитики назвали «простым совпадением».


https://forklog.com/heshrejt-bitkoina-prosel-iz-za-internet-shatdauna-v-kazahstane/

Напомним, экономист Алекс Крюгер допустил падение биткоина ниже $40 000 в условиях высокой инфляции.


Подписывайтесь на канал ForkLog в YouTube!

# Экономика

По материалам: ForkLog

Последние новости

В Иркутске откроется центр цифрового образования «IT-куб»
В Иркутске откроется центр цифрового образования «IT-куб»
Алтайский педуниверситет приглашает школьников на конкурс экологических рисунков
Алтайский педуниверситет приглашает школьников на конкурс
Нурмагомедов назвал россиянина, который может стать лучшим бойцом ММА
Нурмагомедов назвал россиянина, который может стать лучшим бойцом ММА
Мнение: влияние интернет-шатдауна в Казахстане на цену биткоина преувеличено
Мнение: влияние интернет-шатдауна в Казахстане на цену биткоина
Coinbase предоставит сотрудникам четыре недели отдыха для «подзарядки»
Coinbase предоставит сотрудникам четыре недели отдыха для «подзарядки»
Агрегатор NFT-маркетплейсов Flip привлек $6,5 млн посевных инвестиций
Агрегатор NFT-маркетплейсов Flip привлек $6,5 млн посевных инвестиций
Чанпэн Чжао предсказал взрывной рост внедрения криптовалют в 2022 году
Чанпэн Чжао предсказал взрывной рост внедрения криптовалют в 2022 году
Чем было главное сокровище немецких подводных лодок, за которым охотились Союзники
Чем было главное сокровище немецких подводных лодок, за которым
Алия Шокат рассказала, как Брэд Питт отреагировал на слухи об их романе несколько лет назад
Алия Шокат рассказала, как Брэд Питт отреагировал на слухи об их
ДНР начала поставлять в Россию колбасу
ДНР начала поставлять в Россию колбасу
16 забавных доказательств того, что если у коллег есть чувство юмора, то на работе скучать не придётся
16 забавных доказательств того, что если у коллег есть чувство юмора,
Игорь Крутой отпраздновал годовщину свадьбы с женой на Карибах
Игорь Крутой отпраздновал годовщину свадьбы с женой на Карибах

Топ на сегодня

Максим Галкин показал детей в новом видео, в кадр которого попала и Пугачева
Максим Галкин показал детей в новом видео, в кадр которого попала и
Цена биткоина опускалась ниже $40 000
Цена биткоина опускалась ниже $40 000
Анастасия Макеева показала лицо без фильтров и косметики
Анастасия Макеева показала лицо без фильтров и косметики
Off-duty: Ирина Шейк c дочерью Леей на прогулке в морозном Нью-Йорке
Off-duty: Ирина Шейк c дочерью Леей на прогулке в морозном Нью-Йорке
СМИ: мобильный кошелек для цифрового юаня возглавил чарты магазинов приложений
СМИ: мобильный кошелек для цифрового юаня возглавил чарты магазинов

Еще по теме

Отчет: халвинг значительно уменьшил влияние майнеров на цену биткоина
Цена биткоина упала ниже $43 000 на фоне публикации протокола заседания ФРС
Курс биткоина сегодня 06 01 18: цена биткоина растет, ошеломительный рост курса биткоина в 2018 году прогнозируют эксперты
Курс биткоина сегодня 18 01 18: цена биткоина растет после падения, прогноз экспертов неутешителен