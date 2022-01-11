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Моргенштерн объявил о запуске собственного свободного СМИ в Telegram

Моргенштерн объявил о запуске собственного свободного СМИ в Telegram

Рэпер Моргенштерн, который после обвинений в торговле наркотиками со стороны СК уехал из России, рассказал о запуске собственного "прогрессивного и свободного" СМИ. Речь идет о телеграм-канале "Не Моргенштерн", для ведения которого исполнитель сейчас как раз набирает сотрудников: кроме журналистов и редакторов резюме просят присылать также инсайдеров и мемоделов.

Название канала рэпер объяснил так:

Так как Моргенштерн признан чуть ли не иноагентом и врагом нации, мы решили никак с ним не ассоциироваться. Поэтому с гордостью представляю вам СМИ "Не Моргенштерн",

— прокомментировал свой новый проект исполнитель.


Моргенштерн

В качестве площадки для нового СМИ Моргенштерн использует свой личный аккаунт, имеющий более 400 тысяч подписчиков (и их число сейчас стремительно растет). Новость вызвала бурную реакцию в канале — под анонсом уже более 14 тысяч комментариев. Активно обсуждают и первые новости, появившиеся в аккаунте: о штрафах, которые Google и Meta получили во Франции, ироническую заметку про певицу Мию Бойко и комментарий по ситуации в Казахстане.

Начинание Моргенштерна уже поддержала Ксения Собчак: после интервью, которое она взяла у рэпера, и начались его проблемы с правоохранительными органами. Тогда кумира молодежи раскритиковали за то, что он усомнился в необходимости праздновать День Победы.

Если это не расклад, где парня прижали к ногтю и вынудили делать СМИ в обмен на что-то, я рада и искренне поздравляю. Зная Моргена, можно быть уверенным, что у него и это отлично получится,

— написала Ксения в своем телеграм-канале "Кровавая барыня".


Напомним, что из России Моргенштерн уехал в ноябре прошлого года, когда глава СК Александр Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками в интернете. Сейчас рэпер проводит время в Дубае, но, вероятно, обдумывает и свое возвращение. В декабре он выпустил трек "Домой", в котором прокомментировал свой отъезд и ответил Бастрыкину. Связи с Россией рэпер при этом не теряет. Перед Новым годом он заказал доставку суши и роллов в сибирские детские дома — так Моргенштерн хотел поздравить сотрудников учреждений и поблагодарить их за работу.


Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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