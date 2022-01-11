Моргенштерн сообщил о создании своего СМИ

Певец Моргенштерн сбежал из России в ОАЭ, где нашел, чем заняться. Исполнитель Алишер Моргенштерн после миграции в Дубай решил создать свое СМИ. Рэпер сделает это на базе личного канала в Telegram. Напомним, что глава СК Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками в интернете. После чего в ноябре прошлого года Алишер вместе со своей женой Диларой улетел в Арабские Эмираты.Моргенштерн Пока Моргенштерн раздумывает над возвращением домой, он параллельно открывает для себя новое дело. «Так как Моргенштерн признан чуть ли не иноагентом и врагом нации, мы решили никак с ним не ассоциироваться. Поэтому с гордостью представляю вам СМИ «Не Моргенштерн», — с иронией заявил артист в своем микроблоге. Шоумена поддержала телеведущая Ксения Собчак. В своем Telegram-канале «Кровавая барыня» знаменитость написала: «Если это не расклад, где парня прижали к ногтю и вынудили делать СМИ в обмен на что-то, я рада и искренне поздравляю. Зная Моргена, можно быть уверенным, что у него и это отлично получится».