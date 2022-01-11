Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Моргенштерн сообщил о создании своего СМИ

Моргенштерн сообщил о создании своего СМИ
Певец Моргенштерн сбежал из России в ОАЭ, где нашел, чем заняться. Исполнитель Алишер Моргенштерн после миграции в Дубай решил создать свое СМИ. Рэпер сделает это на базе личного канала в Telegram. Напомним, что глава СК Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками в интернете. После чего в ноябре прошлого года Алишер вместе со своей женой Диларой улетел в Арабские Эмираты.
Моргенштерн Пока Моргенштерн раздумывает над возвращением домой, он параллельно открывает для себя новое дело. «Так как Моргенштерн признан чуть ли не иноагентом и врагом нации, мы решили никак с ним не ассоциироваться. Поэтому с гордостью представляю вам СМИ «Не Моргенштерн», — с иронией заявил артист в своем микроблоге. Шоумена поддержала телеведущая Ксения Собчак. В своем Telegram-канале «Кровавая барыня» знаменитость написала: «Если это не расклад, где парня прижали к ногтю и вынудили делать СМИ в обмен на что-то, я рада и искренне поздравляю. Зная Моргена, можно быть уверенным, что у него и это отлично получится».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Компания Джека Дорси создаст команду по разработке биткоин-майнера
Компания Джека Дорси создаст команду по разработке биткоин-майнера
Активы Oasis Ecosystem Fund достигли $200 млн благодаря поддержке Binance Labs
Активы Oasis Ecosystem Fund достигли $200 млн благодаря поддержке
Реклама vs реальность: в соцсетях показали, насколько ситуация на экране далека от происходящего в жизни
Реклама vs реальность: в соцсетях показали, насколько ситуация на
Канье Уэст и его новая девушка Джулия Фокс сходили на свидание. Похоже, Джулия любит те же бренды, что и Ким Кардашьян
Канье Уэст и его новая девушка Джулия Фокс сходили на свидание.
Симоронский ритуал: как сварить любовное зелье
Симоронский ритуал: как сварить любовное зелье
Ксения Собчак высказалась о пьянстве на отдыхе
Ксения Собчак высказалась о пьянстве на отдыхе
Моргенштерн сообщил о создании своего СМИ
Моргенштерн сообщил о создании своего СМИ
FAR: Changing Tides выйдет в Game Pass на релизе — уже в марте
FAR: Changing Tides выйдет в Game Pass на релизе — уже в марте
Анонсирована игра Forever Skies — экшен с элементами выживания для Xbox Series X | S
Анонсирована игра Forever Skies — экшен с элементами выживания для
В Иркутске откроется центр цифрового образования «IT-куб»
В Иркутске откроется центр цифрового образования «IT-куб»
Алтайский педуниверситет приглашает школьников на конкурс экологических рисунков
Алтайский педуниверситет приглашает школьников на конкурс
Нурмагомедов назвал россиянина, который может стать лучшим бойцом ММА
Нурмагомедов назвал россиянина, который может стать лучшим бойцом ММА

Топ на сегодня

Максим Галкин показал детей в новом видео, в кадр которого попала и Пугачева
Максим Галкин показал детей в новом видео, в кадр которого попала и
Цена биткоина опускалась ниже $40 000
Цена биткоина опускалась ниже $40 000
Анастасия Макеева показала лицо без фильтров и косметики
Анастасия Макеева показала лицо без фильтров и косметики
Off-duty: Ирина Шейк c дочерью Леей на прогулке в морозном Нью-Йорке
Off-duty: Ирина Шейк c дочерью Леей на прогулке в морозном Нью-Йорке
СМИ: мобильный кошелек для цифрового юаня возглавил чарты магазинов приложений
СМИ: мобильный кошелек для цифрового юаня возглавил чарты магазинов

Еще по теме

Моргенштерн объявил о запуске собственного свободного СМИ в Telegram
Моргенштерн сделал предложение Диларе
Моргенштерн и Дилара скоро станут родителями
Моргенштерн обратился к адвокату после слов председателя Следственного комитета