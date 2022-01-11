Мошенники начали обманывать инвесторов, прикрываясь именем Дурова

Вадим Карасев

Компания Group-IB обнаружила более 50 различных схем фейковых инвестпроектов, с помощью которых мошенники похищают деньги "жертв" или данные их банковских карт. Среди тех, от чьего имени размещаются ссылки на подобные ресурсы, наиболее часто упоминался создатель Telegram Павел Дуров.



Преступники говорили, что он якобы организовал блокчейн-платформу Gram Ton. С помощью неё россиянам предлагали принять участие в "нацпроектах по освоению сверхдоходов от торговли нефтью и газом" и получить доступ к закрытым инвестиционным инструментам. Известно, что ссылки на свои ресурсы злоумышленники оставляли на сайтах, имитирующих страницы с информационными сообщениями ведущих СМИ страны. После перехода по ним человек попадал на фейковый сайт-опросник, пестрящий брендами известных банков или инвестиционных компаний. Там "жертвы" оставляли контактные данные, надеясь на получение ежемесячной прибыли в размере от 300 тысяч до 10 млн рублей.

После этого с пользователем связывался "личный консультант", который рассказывал про уникальную автоматизированную программу, помогающую зарабатывать на торгах. Для получения доступа к ней нужно было всего лишь зарегистрироваться в системе и внести депозит в размере от $250 или получить тестовый доступ за 10 тысяч рублей. Впоследствии оказывалось, что деньги со счета вывести нельзя, его можно только пополнить.

Также в Group-IB предупредили еще об одной популярной у аферистов схеме. Человека с помощью рекламы в соцсети вынуждают загрузить из магазина Google Play мобильное приложение - торговый терминал. После прохождения обучения от владельца смартфона требуют внести первый депозит в размере от $250 до $1000. Попытка вывести средства со счета заканчивается просьбой выплаты "комиссии платежного шлюза" и повторным обманом.

"В каждой легенде предлагался свой уникальный подход и техника заработка. Преступники, разрабатывающие эти шаблоны, подошли к задаче достаточно креативно, а столь широкая вариативность мошеннических сценариев в рамках этой схемы может свидетельствовать об ее успешности, что, в свою очередь, приведет к появлению новых сценариев обмана", - подытожил заместитель руководителя CERT-GIB Ярослав Каргалев.

Ранее Ruposters писал, что мошенники научились обходить СМС-подтверждения от банков.