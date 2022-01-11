Немерюк: катки фестиваля "Путешествие в Рождество" продолжат работать, пока позволяет погода

Вадим Карасев

Первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк сообщил о продлении работы катков, открытых в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". Мероприятие закончилось накануне, 9 января, но кататься можно будет до конца зимы.

Всего в российской столице открыты 18 бесплатных катков, они работают с 11:00 до 22:00, а по выходным открываются на час раньше. Вход бесплатный при условии, что у посетителя есть свои коньки.

"Ледовые катки любимого всеми зимнего фестиваля "Путешествие в Рождество" традиционно являются одними из самых популярных локаций, куда приходят и москвичи, и туристы. Именно поэтому было принято решение продлить их работу до тех пор, пока позволяют погодные условия, чтобы все желающие смогли прийти сюда в свободное время и провести его с пользой", — рассказал представитель мэрии.

Посетителям следует заранее зарегистрироваться на сайте "Московские сезоны" или через одноименное мобильное приложение. Выход на лед осуществляется по сеансам.

Всего в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" были открыты 27 объектов по всей Москве и даже площадка для керлинга. Свою продукцию на нем представили 104 компании, а в кулинарной части — 16 регионов России и 5 иностранных государств.