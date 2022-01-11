Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Немерюк: катки фестиваля "Путешествие в Рождество" продолжат работать, пока позволяет погода

Немерюк: катки фестиваля "Путешествие в Рождество" продолжат работать, пока позволяет погода

Немерюк: катки фестиваля "Путешествие в Рождество" продолжат работать, пока позволяет погода

Первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк сообщил о продлении работы катков, открытых в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". Мероприятие закончилось накануне, 9 января, но кататься можно будет до конца зимы.

Всего в российской столице открыты 18 бесплатных катков, они работают с 11:00 до 22:00, а по выходным открываются на час раньше. Вход бесплатный при условии, что у посетителя есть свои коньки.

"Ледовые катки любимого всеми зимнего фестиваля "Путешествие в Рождество" традиционно являются одними из самых популярных локаций, куда приходят и москвичи, и туристы. Именно поэтому было принято решение продлить их работу до тех пор, пока позволяют погодные условия, чтобы все желающие смогли прийти сюда в свободное время и провести его с пользой", — рассказал представитель мэрии.

Посетителям следует заранее зарегистрироваться на сайте "Московские сезоны" или через одноименное мобильное приложение. Выход на лед осуществляется по сеансам.

Всего в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" были открыты 27 объектов по всей Москве и даже площадка для керлинга. Свою продукцию на нем представили 104 компании, а в кулинарной части — 16 регионов России и 5 иностранных государств.

# Главные новости

По материалам: uposters.ru

Последние новости

Битва платьев: Ксения Собчак против Оксаны Акиньшиной
Битва платьев: Ксения Собчак против Оксаны Акиньшиной
Немерюк: катки фестиваля "Путешествие в Рождество" продолжат работать, пока позволяет погода
Немерюк: катки фестиваля "Путешествие в Рождество"
Вокалист Linkin Park Майк Шинода заступился за NFT в играх
Вокалист Linkin Park Майк Шинода заступился за NFT в играх
Pantera Capital: через 10-20 лет до половины транзакций придутся на Ethereum
Pantera Capital: через 10-20 лет до половины транзакций придутся на
Студентка НГПУ стала лауреатом международного конкурса на лучшую научную работу
Студентка НГПУ стала лауреатом международного конкурса на лучшую
Полезные свойства крушины и сферы её применения
Полезные свойства крушины и сферы её применения
Гарик Харламов с осложнениями попал в больницу
Гарик Харламов с осложнениями попал в больницу
Хакеры модифицировали отладчик dnSpy для скрытого майнинга криптовалют
Хакеры модифицировали отладчик dnSpy для скрытого майнинга криптовалют
Разработчики запустили NFT-маркетплейс LooksRare через «вампирскую атаку» на OpenSea
Разработчики запустили NFT-маркетплейс LooksRare через «вампирскую
Слух: Sniper Elite 5 может выйти уже 14 февраля, сразу в Game Pass
Слух: Sniper Elite 5 может выйти уже 14 февраля, сразу в Game Pass
Sonic Frontiers получит русскую локализацию на старте
Sonic Frontiers получит русскую локализацию на старте
В Коммунарке открыли новый современный корпус больницы
В Коммунарке открыли новый современный корпус больницы

Топ на сегодня

Максим Галкин показал детей в новом видео, в кадр которого попала и Пугачева
Максим Галкин показал детей в новом видео, в кадр которого попала и
Латексные краски для стен и потолков Flugger
Латексные краски для стен и потолков Flugger
Bloomberg оценил состояние Чанпэна Чжао в $96 млрд
Bloomberg оценил состояние Чанпэна Чжао в $96 млрд
Иван Янковский откровенно рассказал об интиме с Кристиной Асмус
Иван Янковский откровенно рассказал об интиме с Кристиной Асмус
Трейдер рассказал о ближайших уровнях поддержки и сопротивления цены биткоина
Трейдер рассказал о ближайших уровнях поддержки и сопротивления цены

Еще по теме

Фестиваль «Путешествие в Рождество 2017-2018» в Москве: программа мероприятий
Москвичи оценят фестиваль «Путешествие в Рождество»
Лапландский Санта-Клаус прилетит на московское «Путешествие в Рождество»
«Путешествие в Рождество» начнется в столице